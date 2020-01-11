Биатлонист Домичек завоевал золото юношеских Олимпийских игр

Домичек преодолел 12,5 км дистанции за 34 минуты 9,4 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха. Второе место занял австриец Лукас Хаслингер (отставание 13,6 секунды; 2 промаха). Третьим стал француз Матье Гарсия (+54,9; 3).