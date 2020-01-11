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18:01 (мск), источник: ТАСС

Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россияне — четвертые

ТАСС, 11 января. Биатлонисты из сборной Норвегии одержали победу в эстафетной гонке 4×7,5 км на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

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Источник: РИА "Новости"

Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 32,3 секунды, пробежав два штрафных круга и потратив восемь дополнительных патронов. Второе место заняли французы (отставание — 4,4 секунды; 2 штрафных круга + 6 дополнительных патронов), третьей к финишу пришла команда Германии (+48,2; 2+14). Биатлонисты сборной России показали четвертый результат, отстав от победителей на 1 минуту 9 секунд (0+9).

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе российской команды выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

Этап в Оберхофе завершится 12 января двумя масс-стартами.

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Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
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11.01.2020 16:15Оберхоф (Германия)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Ларс Хельге Биркеланн, Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Дале, Ветле Кристиансен
01:19.32,3
2ФранцияФранция
Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе
+04,4
3ГерманияГермания
Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+48,2
4РоссияРоссия
Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов
+01.09,0
5БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобостов
+01.54,0
6СловенияСловения
Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан
+02.43,7
7ШвейцарияШвейцария
Марио Дольдер, Беньямин Вегер, Серафин Вистнер, Жереми Финелло
+02.56,1
8ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Якуб Штвртецки, Томаш Крупчик
+03.07,6
9АвстрияАвстрия
Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер
+03.24,8
10УкраинаУкраина
Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов
+03.31,1
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