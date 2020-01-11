Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россияне — четвертые
ТАСС, 11 января. Биатлонисты из сборной Норвегии одержали победу в эстафетной гонке 4×7,5 км на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.
ТАСС, 11 января. Биатлонисты из сборной Норвегии одержали победу в эстафетной гонке 4×7,5 км на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.
Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 32,3 секунды, пробежав два штрафных круга и потратив восемь дополнительных патронов. Второе место заняли французы (отставание — 4,4 секунды; 2 штрафных круга + 6 дополнительных патронов), третьей к финишу пришла команда Германии (+48,2; 2+14). Биатлонисты сборной России показали четвертый результат, отстав от победителей на 1 минуту 9 секунд (0+9).
В составе российской команды выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.
Этап в Оберхофе завершится 12 января двумя
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:19.32,3
|2
|Франция
|+04,4
|3
|Германия
|+48,2
|4
|Россия
|+01.09,0
|5
|Беларусь
|+01.54,0
|6
|Словения
|+02.43,7
|7
|Швейцария
|+02.56,1
|8
|Чехия
|+03.07,6
|9
|Австрия
|+03.24,8
|10
|Украина
|+03.31,1