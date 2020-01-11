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18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия — лучшая из не ходивших на круг. Экспериментальный состав в шаге от подиума

Сборная России без Александра Логинова и Матвея Елисеева заняла четвертое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

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Источник: РИА "Новости"

Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета 4×7,5 км

1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн, Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Дале, Ветле Кристиансен) — 1:19.32,3 (2 шт. круга + 8 доп. патронов)

2. Франция (Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе) — отставание 4,4 (2 + 6).

3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 48,2 (2 + 14).

4. Россия (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) — 1.09,0 (0 + 9)

5. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобостов) — 1.54,0 (1 + 12).

6. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан) — 2.43,7 (0 + 14).

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Мужская сборная России выставила экспериментальный состав — еще более экспериментальный, чем у женской команды. Свой шанс одновременно получили и Карим Халили, и Никита Поршнев. Вернулся в эстафетную четверку — впервые в этом сезоне — Евгений Гараничев. А в роли финишера призван был выступить Эдуард Латыпов.

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Странно, казалось бы. Ведь эти четверо в пятничном спринте были далеко, а Александр Логинов и Матвей Елисеев заняли четвертое и пятое места. Но все видели, как Елисееву тяжело пришлось после финиша. А отсутствие Логинова сначала президент СБР объяснил в ответ на вопрос в своем Instagram проверкой молодежи, но позже старший тренер Сергей Белозеров рассказал о новом повреждении локтя, который у биатлониста был воспален и едва успел зажить до старта сезона.

В любом случае, нестандартный состав обещал российским болельщикам как минимум нескучную гонку. И результат вроде бы получился неплохой.

Халили оказался молодцом. До этого дня 21-летний биатлонист ни разу не бегал эстафет — ни классических, ни смешанных — на взрослом международном уровне. Но на юниорском уровне неоднократно побеждал. Спортсмен признался, что перед стартом волновался — не хотелось подводить команду. Первый круг Карим отработал в общей группе, на лежке взял один дополнительный патрон, чуть отстал, а на стойке оказался точен. Хотя рядом с ним творились такие ужасы, как, например, заезд на два штрафных круга лидировавшего перед стрельбой француза Эмельена Жаклена, второго призера вчерашнего спринта. Эстафету Гараничеву дебютант передал шестым в 22 секундах от норвежца Биркеланда, захватившего первое место.

Евгений соперникам по этапу ногами немного уступал, но ближе к стрельбищу подтянулся к лидерам, а точная стрельба вывела его на третье место — вслед за точным белорусом Бочарниковым и норвежцем Бьонтегардом.

Сзади россиянина, правда, поддавливал находящийся, судя по спринту, в хорошей форме немец Кюн. Но у хозяина этапа не заладилась стрельба — пришлось идти на штрафной круг, а Гараничев, всем прошлым историям вопреки, ограничился одним доппатроном и снова стал третьим. Бочарников с Бьонтегордом были далеко впереди, а вот чех Крчмар очень близко — уступал на выходе со стрельбища меньше секунды, а к передаче эстафеты россиянина на четыре секунды превзошел. А Мартен Фуркад после фокусов Жаклена вернул свою команду в топ-5. У Франции в этот момент наметилось увлекательное очное соперничество с Германией. При смене этапа между ними было всего три десятых секунды.

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Поршнев ходом стал четвертым на своем этапе, уступив 19 секунд лидеру — норвежцу Дале. А вот стрелять точно у него не получилось. Соперники давали шанс вернуться в тройку и приблизиться к лидерам на обоих рубежах. Но на лежке россиянину потребовалось два доппатрона, а на стойке, где из-за ветра промахивались все, аж три. Но с задачей не завернуть на круг Никита справился. Норвежцы даже с лишними 150 метрами сохранили лидерство, а россиянин стал пятым, пропустив вперед опасных француза Дестье и немца Пайффера.

Эдуард Латыпов начал свой заключительный этап на 48 секунд позже норвежца Кристиансена. Ногами он уступал много и после лежки, где отработал из шести, шел уже в минуте позади лидера — вместе с белорусом Лобастовым. А Норвегия, Франция и Германия оставались главными претендентами на медали, хотя в пассиве каждой из этих команд имелся минимум один штрафной круг.

На решающей заключительной стойке случилось представление — не хватило доппатронов Кристиансену, и он отдал лидерство французу Кантену Фийону-Майе. Отправился на круг и Бенедикт Долль. У Латыпова возник призрачный шанс выйти на третье место, но быстро растворился в ясном оберхофском воздухе — Эдуард допустил промах. Он вышел со стрельбища на десять секунд позже немца. Но и при меньшем отставании на финишном круге хозяину этапа, скорее всего, россиянин проиграл бы — ногами он был значительно медленнее, уступил в итоге 35 секунд.

В борьбе за золото Кристиансен все же зарубился с Фийоном Майе и опередил его в итоге на 4,4 секунды. А российская команда уступила всего 20 секунд бронзовому призеру, чья команда дважды побывала на штрафном круге.

Мария Никулашкина

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11.01.2020 16:15Оберхоф (Германия)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Ларс Хельге Биркеланн, Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Дале, Ветле Кристиансен
01:19.32,3
2ФранцияФранция
Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе
+04,4
3ГерманияГермания
Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+48,2
4РоссияРоссия
Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов
+01.09,0
5БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобостов
+01.54,0
6СловенияСловения
Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан
+02.43,7
7ШвейцарияШвейцария
Марио Дольдер, Беньямин Вегер, Серафин Вистнер, Жереми Финелло
+02.56,1
8ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Якуб Штвртецки, Томаш Крупчик
+03.07,6
9АвстрияАвстрия
Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер
+03.24,8
10УкраинаУкраина
Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов
+03.31,1
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