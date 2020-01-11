Россия — лучшая из не ходивших на круг. Экспериментальный состав в шаге от подиума
Сборная России без Александра Логинова и Матвея Елисеева заняла четвертое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Сборная России без Александра Логинова и Матвея Елисеева заняла четвертое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета 4×7,5 км
1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн, Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Дале, Ветле Кристиансен) — 1:19.32,3 (2 шт. круга + 8 доп. патронов)
2. Франция (Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе) — отставание 4,4 (2 + 6).
3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 48,2 (2 + 14).
4. Россия (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) — 1.09,0 (0 + 9)
5. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобостов) — 1.54,0 (1 + 12).
6. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан) — 2.43,7 (0 + 14).
Мужская сборная России выставила экспериментальный состав — еще более экспериментальный, чем у женской команды. Свой шанс одновременно получили и Карим Халили, и Никита Поршнев. Вернулся в эстафетную четверку — впервые в этом сезоне — Евгений Гараничев. А в роли финишера призван был выступить Эдуард Латыпов.
Странно, казалось бы. Ведь эти четверо в пятничном спринте были далеко, а Александр Логинов и Матвей Елисеев заняли четвертое и пятое места. Но все видели, как Елисееву тяжело пришлось после финиша. А отсутствие Логинова сначала президент СБР объяснил в ответ на вопрос в своем Instagram проверкой молодежи, но позже старший тренер Сергей Белозеров рассказал о новом повреждении локтя, который у биатлониста был воспален и едва успел зажить до старта сезона.
В любом случае, нестандартный состав обещал российским болельщикам как минимум нескучную гонку. И результат вроде бы получился неплохой.
Халили оказался молодцом. До этого дня 21-летний биатлонист ни разу не бегал эстафет — ни классических, ни смешанных — на взрослом международном уровне. Но на юниорском уровне неоднократно побеждал. Спортсмен признался, что перед стартом волновался — не хотелось подводить команду. Первый круг Карим отработал в общей группе, на лежке взял один дополнительный патрон, чуть отстал, а на стойке оказался точен. Хотя рядом с ним творились такие ужасы, как, например, заезд на два штрафных круга лидировавшего перед стрельбой француза Эмельена Жаклена, второго призера вчерашнего спринта. Эстафету Гараничеву дебютант передал шестым в 22 секундах от норвежца Биркеланда, захватившего первое место.
Сзади россиянина, правда, поддавливал находящийся, судя по спринту, в хорошей форме немец Кюн. Но у хозяина этапа не заладилась стрельба — пришлось идти на штрафной круг, а Гараничев, всем прошлым историям вопреки, ограничился одним доппатроном и снова стал третьим. Бочарников с Бьонтегордом были далеко впереди, а вот чех Крчмар очень близко — уступал на выходе со стрельбища меньше секунды, а к передаче эстафеты россиянина на четыре секунды превзошел. А Мартен Фуркад после фокусов Жаклена вернул свою команду в топ-5. У Франции в этот момент наметилось увлекательное очное соперничество с Германией. При смене этапа между ними было всего три десятых секунды.
Поршнев ходом стал четвертым на своем этапе, уступив 19 секунд лидеру — норвежцу Дале. А вот стрелять точно у него не получилось. Соперники давали шанс вернуться в тройку и приблизиться к лидерам на обоих рубежах. Но на лежке россиянину потребовалось два доппатрона, а на стойке, где
Эдуард Латыпов начал свой заключительный этап на 48 секунд позже норвежца Кристиансена. Ногами он уступал много и после лежки, где отработал из шести, шел уже в минуте позади лидера — вместе с белорусом Лобастовым. А Норвегия, Франция и Германия оставались главными претендентами на медали, хотя в пассиве каждой из этих команд имелся минимум один штрафной круг.
На решающей заключительной стойке случилось представление — не хватило доппатронов Кристиансену, и он отдал лидерство французу Кантену
Мария Никулашкина
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:19.32,3
|2
|Франция
|+04,4
|3
|Германия
|+48,2
|4
|Россия
|+01.09,0
|5
|Беларусь
|+01.54,0
|6
|Словения
|+02.43,7
|7
|Швейцария
|+02.56,1
|8
|Чехия
|+03.07,6
|9
|Австрия
|+03.24,8
|10
|Украина
|+03.31,1