Абсолютно худшие. Как россиянки заняли два последних места в масс-старте

Источник: РИА "Новости"

Ветер, ветер, ты могуч…

Если в субботу на время эстафет погода в Оберхофе смилостивилась над биатлонистами, которым не пришлось пробиваться сквозь туман и ветер, то в воскресенье ситуация сильно изменилась. Привычный туман стадион не накрыл, зато на стрельбище разгулялся сильный порывистый ветер. И именно он, как оказалось, решил в женском масс-старте многое, если не всё.

Сборную России в заключительной женской гонке на четвёртом этапе Кубка мира представляли две спортсменки: Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Имела полное право выступить в масс-старте и Екатерина Юрлова-Перхт, но она решила пропустить этап из-за болезни. Хотелось надеяться, что и вдвоём наши девушки смогут показать высокий результат, но соперницы были очень сильны.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Десять выстрелов — семь промахов

Гонка началась спокойно: лидеры не стремились разорвать группу, которая растянулась на 12−15 секунд от первого до последнего места. Россиянки скоростью не блистали, но и не сильно отставали: шли по дистанции в районе 20-й позиции и в 10 секундах от лидеров. Всё было под контролем.

Всё, кроме стрельбы. Сильный ветер Оберхофа никому не дал расслабиться: только восемь девушек из 30 отстреляли без промахов. Но почему-то сложнее всего пришлось россиянкам: Светлана и Лариса синхронно допустили по три промаха и откатились в самый конец протокола. Хуже на рубеже отработала только француженка Жулия Симон — у неё было сразу четыре ошибки.

Группу лидеров возглавила норвежка Тириль Экхофф, а преследовать её взялись немки Херрман и Хинц, канадка Ландер, американка Данкли и Кривко из Беларуси — все, конечно, стреляли точно.

Херрман на дистанции Экхофф достала, но точности немке не хватило: она допустила два промаха в отличие от точно стрелявшей норвежки. Тириль покинула огневой рубеж с преимуществом в 18 секунд над Кривко. В десяти секундах от белорусской биатлонистки мчала Паулина Фиалкова, а за ней целая группа спортсменок, возглавляемая неутомимой финской чемпионкой Мякяряйнен.

Хотелось верить, что россиянки на втором рубеже поправят свои позиции, но случилось иначе. Куклина и Миронова показали жуткую стрельбу — синхронно допустили по четыре (!) промаха.

Два последних места. Четыре минуты отставания. Гонку можно было заканчивать.

Абсолютно худшие

Справедливости ради стоит сказать, что кошмар на рубеже поджидал не только россиянок. На первой «стойке» началось настоящее «веселье». Тириль Экхофф пришла на рубеж первой, но закрыла лишь две мишени из пяти. А Паулина Фиалкова, сражавшаяся за место на пьедестале, вообще на закрыла ни одного чёрного глазка — пять промахов! Лучше всего ошибками конкуренток воспользовались Кривко и Мякяряйнен — обе в сильный ветер отстреляли идеально.

Что россиянки? Миронова на «стойке» допустила всего один промах — ей удалось взять себя в руки. А Куклина продолжала проваливаться — ещё три штрафных круга, и уже десять в сумме. Когда Лариса вернулась в гонку, лидеры уже думали, как правильно подойти к заключительной стрельбе.

Мякяряйнен от Кривко убежать так и не сумела — оторвалась всего на девять секунд. Всё должна была решить стрельба, и обе претендентки на золото это понимали. В разгар дуэли на стрельбище случился настоящий ураган, но Кайса каким-то чудом закрыла все пять мишеней и гарантировала себе победу! А вот Кривко промахнулась четыре раза подряд и лишила себя даже медали.

Борьба за золото кончилась, зато схватка за серебро была великолепной: сошлись норвежки Рёйселанд и Экхофф. Сил чуть побольше осталось у Тириль, и именно она стала второй.

Когда Кайса подбиралась к финишу, Куклина и Миронова только закончили свои штрафные круги. У Светланы их было 10, у Ларисы — 11.

Да, проблемы в стрельбе испытывали многие: 18 биатлонисток допустили по семь промахов или больше. Но худшие показатели именно у россиянок. И именно наши девушки без шансов на что-то большее, заняли два последних места.

Есть над чем задуматься.

Михаил Чесалин