Ирина Кривко финишировала 7-й в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Кривко финишировала седьмой в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Кривко финишировала седьмой в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска по ходу дистанции в 12,5 км долгое время шла в лидирующей группе, однако на последнем огневом рубеже допустила четыре промаха.
Далее ей пришлось бороться за попадание в число участниц цветочной церемонии. Увы, неудачно. Итоговое отставание Ирины Кривко от победительницы — 1 мин. 47 сек. Тем не менее для олимпийской чемпионки это лучший результат в текущем сезоне.
Викторию в
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|39.58,9
|2
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+30,2
|3
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+35,0
|4
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.08,8
|5
|Дениза Херманн
|Германия
|+01.25,0
|6
|Ханна Эберг
|Швеция
|+01.38,0
|7
|Ирина Кривко
|Беларусь
|+01.40,7
|8
|Лена Хекки
|Швейцария
|+01.49,7
|9
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+01.50,7
|10
|Катарина Иннерхофер
|Австрия
|+01.52,0