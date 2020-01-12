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16:19 (мск), источник: БЕЛТА

Ирина Кривко финишировала 7-й в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Кривко финишировала седьмой в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Белоруска по ходу дистанции в 12,5 км долгое время шла в лидирующей группе, однако на последнем огневом рубеже допустила четыре промаха.

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Далее ей пришлось бороться за попадание в число участниц цветочной церемонии. Увы, неудачно. Итоговое отставание Ирины Кривко от победительницы — 1 мин. 47 сек. Тем не менее для олимпийской чемпионки это лучший результат в текущем сезоне.

Викторию в масс-старте праздновала титулованная финская спортсменка Кайса Мякяряйнен — 39 мин. 58,9 сек. и один промах. Второе место у норвежки Тириль Экхоф. Несмотря на четыре незакрытых мишени, она смогла пробиться на пьедестал, проиграв опытной сопернице 30,2 сек. Третье место также за представительницей Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн, которая с тремя промахами уступила победительнице 35 сек.

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12.01.2020 14:45Оберхоф (Германия)Масс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Кайса МякяряйненФинляндияФинляндия39.58,9
2Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+30,2
3Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+35,0
4Доротея ВирерИталияИталия+01.08,8
5Дениза ХерманнГерманияГермания+01.25,0
6Ханна ЭбергШвецияШвеция+01.38,0
7Ирина КривкоБеларусьБеларусь+01.40,7
8Лена ХеккиШвейцарияШвейцария+01.49,7
9Лиза ВиттоцциИталияИталия+01.50,7
10Катарина ИннерхоферАвстрияАвстрия+01.52,0
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