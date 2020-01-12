Ирина Кривко финишировала 7-й в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе

Источник: РИА "Новости"

Белоруска по ходу дистанции в 12,5 км долгое время шла в лидирующей группе, однако на последнем огневом рубеже допустила четыре промаха.

Далее ей пришлось бороться за попадание в число участниц цветочной церемонии. Увы, неудачно. Итоговое отставание Ирины Кривко от победительницы — 1 мин. 47 сек. Тем не менее для олимпийской чемпионки это лучший результат в текущем сезоне.