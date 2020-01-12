Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
ТАСС, 12 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в
ТАСС, 12 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в
31-летний француз показал результат 41 минута 1,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал немец Арнд Пайффер (+20,1; 3 промаха), третьим к финишу пришел француз Симон Дестьё (+20,3; 3). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший 10-е место (+59,8; 4), Александр Логинов финишировал 17-м (+1.25,2; 5).
Фуркад выиграл обе личные гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе, в пятницу француз победил в спринте. Победа в
Благодаря победе в
Фуркад является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В его активе также 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, семь раз он побеждал в общем зачете Кубка мира, что является рекордом соревнований. Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге с 15 по 19 января.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|41.01,4
|2
|Арнд Пайффер
|Германия
|+20,1
|3
|Симон Дестье
|Франция
|+20,3
|4
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+38,9
|5
|Яков Фак
|Словения
|+43,1
|6
|Филипп Хорн
|Германия
|+43,2
|7
|Йеспер Нелин
|Швеция
|+44,8
|8
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+48,9
|9
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+58,8
|10
|Матвей Елисеев
|Россия
|+59,8