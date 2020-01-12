Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Оберхофе

Дистанцию в 15 км Мартен Фуркад преодолел за 41 мин. 01,4 сек., допустив два промаха. В упорном противоборстве перед финишной чертой серебро выиграл Арнд Пайффер, не закрывший три мишени и уступивший французу 20,1 сек. Замкнул тройку сильнейших еще один француз Симон Дестье с отставанием от победителя в 20,3 сек. и тремя промахами.

Белорус Роман Елетнов выглядел на фоне именитых конкурентов достойно, однако неточности при стрельбе не позволили ему подняться выше 18-й позиции в итоговом протоколе. На счету белоруса четыре промаха и отставание от Мартена Фуркада в 1 мин. 25,6 сек.