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18:28 (мск), источник: БЕЛТА

Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Оберхофе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француз Мартен Фуркад выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Для него это 79-я виктория в карьере. Всего на счету именитого биатлониста уже 143 попадания на подиум, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дистанцию в 15 км Мартен Фуркад преодолел за 41 мин. 01,4 сек., допустив два промаха. В упорном противоборстве перед финишной чертой серебро выиграл Арнд Пайффер, не закрывший три мишени и уступивший французу 20,1 сек. Замкнул тройку сильнейших еще один француз Симон Дестье с отставанием от победителя в 20,3 сек. и тремя промахами.

Белорус Роман Елетнов выглядел на фоне именитых конкурентов достойно, однако неточности при стрельбе не позволили ему подняться выше 18-й позиции в итоговом протоколе. На счету белоруса четыре промаха и отставание от Мартена Фуркада в 1 мин. 25,6 сек.

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге с 15 по 19 января.

  • 1
    Мартен Фуркад
    Франция
    Франция
  • 2
    Арнд Пайффер
    Германия
    Германия
  • 3
    Симон Дестье
    Франция
    Франция
12.01.2020 16:30Оберхоф (Германия)Масс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Мартен ФуркадФранцияФранция41.01,4
2Арнд ПайфферГерманияГермания+20,1
3Симон ДестьеФранцияФранция+20,3
4Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+38,9
5Яков ФакСловенияСловения+43,1
6Филипп ХорнГерманияГермания+43,2
7Йеспер НелинШвецияШвеция+44,8
8Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+48,9
9Михал КрчмаржЧехияЧехия+58,8
10Матвей ЕлисеевРоссияРоссия+59,8
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Кубок мира
Общий зачет
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Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
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