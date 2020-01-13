Белорусы заняли 12-е место в биатлонной микст-эстафете на III зимних юношеских Олимпийских играх

В скоростном беге на коньках на 500 м у девушек лучшая из белорусок Карина Шипуля финишировала на 20-й позиции итогового протокола со временем 43,0 сек., что на 3,13 сек больше чем у победительницы Изабель Гревельт из Нидерландов (40,57 сек). Еще одна белоруска Варвара Бандарина заняла 26-е место (44,06 сек). Всего на старт вышли 32 конькобежки.