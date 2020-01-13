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01:15 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы заняли 12-е место в биатлонной микст-эстафете на III зимних юношеских Олимпийских играх

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дуэт Юлия Ковалевская и Андрей Гаврош заняли 12-е место в смешанной биатлонной эстафете на III зимних юношеских Олимпийских играх продолжающихся в Лозанне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Юные белорусские стреляющие лыжники показали на финише результат 44 мин. 33,9 сек. (2промаха+14 запасных патронов). Тройку сильнейших составили смешанные дуэты из Франции — 42 мин. 03,5 сек (0+7), Италии — 42 мин. 23 сек. (2+16) и Швеции — 42 мин. 30,3 сек. (2+12). Всего финишировали 28 команд.

В скоростном беге на коньках на 500 м у девушек лучшая из белорусок Карина Шипуля финишировала на 20-й позиции итогового протокола со временем 43,0 сек., что на 3,13 сек больше чем у победительницы Изабель Гревельт из Нидерландов (40,57 сек). Еще одна белоруска Варвара Бандарина заняла 26-е место (44,06 сек). Всего на старт вышли 32 конькобежки.

В аналогичных состязаниях у парней белорус Макс Федоров, завершив гонку со временем 39,65 сек., занял 25-е место. Его товарищ по команде Андрей Герман с результатом 40,35 сек. стал 27-м. Победитель, японец Юдаи Ямамото на финише показал 36,42 сек. В итоговый протокол занесены результаты 31-го юного спортсмена.

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Источник: «Ньюкасл» интересуется полузащитником «Спартака»
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