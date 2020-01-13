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13:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер прокомментировал неудачную стрельбу российских биатлонисток

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Михаил Гончаров. Тренерский штаб сборной России прилагает все усилия, чтобы изменить ситуацию с неточной стрельбой биатлонисток, заявил РИА Новости тренер женской национальной команды Леонид Гурьев.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе Светлана Миронова заняла 29-е место, допустив 10 промахов. Лариса Куклина расположилась на 30-й строчке (11 промахов). Этап в Рупольдинге пройдет с 15 по 19 января.

«Сейчас в Рупольдинге уже пробовать-то нечего, сегодня переезд, завтра пристрел, а послезавтра побежали. Главное — это сильно не шарахаться. Мы пытаемся работать с оружием. Смотрим все патроны, делаем чистку, меняемся между собой. Пытаемся выйти из этого положения. Сейчас будем искать варианты, будем меняться с мужчинами. Мы же сборная, страну представляем», — сказал Гурьев.

«В старые советские времена у нас были классные патроны “Олимп”, которые “держали ветер”. Сейчас разработчики привозили нам несколько новых партий. В Тюмени я все перепробовал, стрелял в разное время года», — добавил он.

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