Белорусские биатлонисты показали лучшие результаты в сезоне

Источник: РИА "Новости"

Обсуждают все и мужскую команду. О выступлении белорусов говорят даже норвежцы. И удивиться есть чему. В Оберхофе наша эстафетная четверка претендовала на медали и финишировала в итоге пятой. Такого не случалось уже более десяти лет.

Интересных и показательных фактов по итогам выступления в Оберхофе можно найти немало. До минувших выходных в топ‑5 финишного эстафетного протокола на этапах Кубка мира наши ребята, например, заезжали аж в 2008 году. Команда тогда была серьезная: Сергей Новиков, Рустам Валиуллин, Александр Сыман и Евгений Абраменко. Что особенно приятно отметить, нынешний результат белорусской эстафеты не следствие удачного стечения обстоятельств или капризов погоды.

Ребята действительно побежали гораздо бодрее, а Антон Смольский и Роман Елетнов в спринте и вовсе показали лучшие результаты в карьере. Вдвойне приятнее от того, что оба парня — местные воспитанники: Смольский из Копыля, Елетнов из Чаусов, которые уже подарили нам Сергея Новикова и Динару Алимбекову. Новиков,

Напомним, в 2010‑м поднимался на олимпийский пьедестал и сегодня убежден, что нынешние результаты белорусских парней не предел:

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— То, что мы увидели в Оберхофе, не случайность. Судя по всему, команда во время новогодних каникул хорошо поработала в горах, ребята набрали серьезную форму, и вот результат этой работы. Причем заметно спрогрессировала вся команда — теперь осталось удержать эту готовность.

Уже завтра в Рупольдинге стартует пятый кубковый этап. Далее словенская Поклюка и главный старт сезона — чемпионат мира в Антхольце. Там, по словам Сергея Новикова, парням вполне по силам оказаться на высоте.

— Обычно наработанная в горах форма быстро не уходит. Если никто из спортсменов не заболеет, скорость можно поддерживать достаточно долго. Правда, важна еще и стрельба. Перед эстафетой, например, все переживали, чтобы Роман Елетнов не дрогнул на стойке, а он на обоих рубежах по три мишени не закрыл. А без точности на уровне Кубка мира никакая скорость не поможет.

Тем не менее от своего земляка Романа Елетнова Новиков ждет не менее эффектного продолжения. Напоминает, что Роме уже 26 лет — самый расцвет для биатлона. Вспоминает, что Елетнов всегда славился работоспособностью и умением терпеть — качествами, которые помогали не опускать руки даже в самый сложный период. В программе этапа Кубка мира в Рупольдинге эстафеты также значатся, но тренер Игорь Федорцов, в свое время начинавший работать с Елетновым в Чаусах, убежден, что теперь нужно внимательно следить и за успехами наших ребят в личных гонках.

— Скорость у Ромы всегда была на высоте. В нашей сборной он самый быстрый. Да и на мировом уровне в топ‑20 железно входит. Посудите сами: в Оберхофе на последнем круге спринта Елетнов показал четвертую скорость, в масс‑старте — седьмую. С такими показателями можно претендовать на очень высокие места в любой гонке, но раньше Роме постоянно мешала стрельба. В Оберхофе при всей сложности с погодой с этим компонентом у него сложилось хорошо: в спринте один промах, в гонке с массовым стартом четыре. Окажись он в масс‑старте чуть точнее на втором рубеже, мог бы подобраться к десятке. Теперь многое будет зависеть от того, как сложится для Ромы следующий этап. Удастся ли удержать позиции. Правда, мне кажется, что именно в Оберхофе он должен был наконец‑то почувствовать уверенность. Понять, что бороться с лидерами реально. Если это так, совладать со стрельбой теперь будет проще.

Это, кстати, касается не только Елетнова. Антону Смольскому всего 23, Никите Лобастову 22. Сергею Бочарникову, который на ноль отстрелялся в эстафете, в феврале будет 32 года, но Федорцов напоминает, что Сергей Новиков свое олимпийское серебро завоевал приблизительно в этом же возрасте…

КСТАТИ

Успехи наших спортсменов в Оберхофе позволили Беларуси подняться на 10‑е место в Кубке наций. Последний раз в топ‑10 этого зачета наша мужская команда оказывалась 11 лет назад. Если нынешнюю позицию удастся сохранить до конца сезона, следующей зимой заявлять на гонки этапов Кубка мира белорусские тренеры смогут пятерых спортсменов. У белорусов сейчас 2440 очков. У занимающих 11‑ю строчку швейцарцев — 2394 балла, у находящихся на 12‑м месте словенцев — 2305.

ТАБЛО

Этап Кубка мира, Оберхоф (Германия)

СПРИНТ

Мужчины. 1. М. Фуркад — 0‑0 — 25.27,2, 2. Э. Жаклен (оба — Франция) — 0‑1 — +25,5, 3. Й. Куэн (Германия) — 0‑1 — +33,0… 14. Р. Елетнов — 0‑1 — +1.31,8… 25. А. Смольский — 1‑0 — +1.56,1… 29. С. Бочарников — 0‑1 — +2.05,7… 97. М. Воробей — 1‑4 — +4.28,1…

ЭСТАФЕТА

Женщины. 1. Норвегия — 0+11 — 1:14.11,6, 2. Швеция — 0+10 — +21,1, 3. Франция — 0+12 — +33,1… 8. Беларусь (Д. Алимбекова, И. Кривко, И. Кручинкина, Е. Кручинкина) — 1+10 — +2.37,4… Мужчины. 1. Норвегия — 2+8 — 1:19.32,3, 2. Франция — 2+6 — +4,4, 3. Германия — 2+14 — +48,2… 5. Беларусь (А. Смольский, С. Бочарников, Р. Елетнов, Н. Лобастов) — 1+12 — +1.54,0…

МАСС-СТАРТ

Женщины. 1. К. Маккарайнен (Финляндия) — 1‑0‑0‑0 — 39.58,9, 2. Т. Экхофф — 0‑0‑3‑1 — +30,2, 3. М. Ройселанд (обе — Норвегия) — 1‑0‑1‑1 — +35,0… 7. И. Кривко (Беларусь) — 0‑0‑0‑4 — +1.40,7… Мужчины. 1. М Фуркад (Франция) — 0‑1‑0‑1 — 41.01,4, 2. А. Пфайфер (Германия) — 0‑0‑2‑1 — +20,1, 3. С. Дестье (Франция) — 0‑1‑0‑2 — +20,3…