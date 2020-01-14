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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Иродов завоевал серебро в спринте на юношеских Олимпийских играх

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский биатлонист Денис Иродов завоевал серебряную медаль в спринте на 7,5 км на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария).

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Источник: Спорт РИА Новости

Победителем стал поляк Марцин Завул — 19 минут 23.8 секунды (1 промах). Иродов проиграл ему 12,6 секунды (1 промах). Третье место занял норвежец Вегард Тон (+18,5 секунды; 1 промах).

Юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января.

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