Иродов завоевал серебро в спринте на юношеских Олимпийских играх

Иродов завоевал серебро в спринте на юношеских Олимпийских играх

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский биатлонист Денис Иродов завоевал серебряную медаль в спринте на 7,5 км на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария).