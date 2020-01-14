Тихонов о Губерниеве: Ни один мошенник не имел такой репутации

Источник: РИА "Новости"

Ранее Тихонов и Губерниев неоднократно вступали в заочные перепалки. Олимпийский чемпион обвинял комментатора в «шоуменстве» и критиковал за вмешательство в дела российской сборной по биатлону.

«Что ему отвечать, дураку?! Более 10 тысяч его поливают матом (в социальных сетях). Ни один мошенник не имел такого (не имел такой репутации), чтобы его поливали матом. Поэтому тут говорить не о чем», — цитирует Тихонова «Sputnik Беларусь».