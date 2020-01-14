Тихонов о Губерниеве: Ни один мошенник не имел такой репутации
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов снова раскритиковал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и назвал его мошенником.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов снова раскритиковал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и назвал его мошенником.
Ранее Тихонов и Губерниев неоднократно вступали в заочные перепалки. Олимпийский чемпион обвинял комментатора в «шоуменстве» и критиковал за вмешательство в дела российской сборной по биатлону.
«Что ему отвечать, дураку?! Более 10 тысяч его поливают матом (в социальных сетях). Ни один мошенник не имел такого (не имел такой репутации), чтобы его поливали матом. Поэтому тут говорить не о чем», — цитирует Тихонова «Sputnik Беларусь».
В последний раз олимпийский чемпион раскритиковал передачу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» за некорректное общение ее работников со спортсменами, а также намекнул на скорое увольнение ведущего. В ответ комментатор напомнил Тихонову о его уголовном деле в связи с организацией посягательства на жизнь