Российские биатлонистки завоевали золото и серебро ЮОИ в спринте

Мохова, допустившая 1 промах, на 1,9 секунды опередила свою соотечественницу Анастасию Зенову (1 промах), завоевавшую серебро. Третье место заняла представительница Австрии Анна Андексер (+6,1 секунды, 1 промах).

Эта золотая медаль стала для представителей России пятой по счету, завоеванной на юношеских Олимпийских играх-2020.