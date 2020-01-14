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18:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские биатлонистки завоевали золото и серебро ЮОИ в спринте

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российская биатлонистка Алена Мохова победила в спринте на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мохова, допустившая 1 промах, на 1,9 секунды опередила свою соотечественницу Анастасию Зенову (1 промах), завоевавшую серебро. Третье место заняла представительница Австрии Анна Андексер (+6,1 секунды, 1 промах).

Эта золотая медаль стала для представителей России пятой по счету, завоеванной на юношеских Олимпийских играх-2020.

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