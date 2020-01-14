Белорусский биатлонист Андрей Гаврош занял 10-е место в спринте на III зимних юношеских Олимпийских играх

7,5-километровую дистанцию представитель Беларуси преодолел с одним промахом за 20 мин. 17,4 сек., что на 53,6 сек. больше времени победителя этой гонки Мартина Завела из Польши, который тоже не закрыл одну минешь.

Также в тройке сильнейших оказались россиянин Денис Иродов (итоговое время 19 мин. 36,4 сек. и один промах) и норвежец Вегард Тон — 19 мин. 42,3 сек. и один промах.

Что касается остальных белорусов, то Константин Бабуров занял 45-е место, а Артем Кириленко — 74-ю позицию в итоговом протоколе.

В стартах на 6 км девушек белоруска Юлия Ковалевская заняла 17-е место, пробежав дистанцию за 19 мин. 57,9 сек. и допустив при этом три промаха. Ее соотечественница Дарья Кабишева показала 54-е время (21 мин. 35,5 сек.) и допустила два промаха. Виктория Шашкова стала 67-й (22 мин. 16,9 сек., пять промахов).

Победу праздновала россиянка Алена Мохова, для которой это уже вторая золотая медаль на данном форуме. Промахнувшись один раз, она показала на финише время 18 мин. 55,5 сек. Второе место у еще одной россиянки Анастасии Зеновой — 18 мин. 57,4 сек. (один промах). Бронзовая медаль обрела австрийскую прописку благодаря Анне Александер — 19 мин. 1,6 сек. (один промах).