Когда у россиян закончится черная полоса? Неужели в Рупольдинге?

Источник: AFP 2020

После подиумов Александра Логинова, Матвея Елисеева и Светланы Мироновой на первых этапах Кубка мира черная серия сборной России, мужской и женской, без подиумов составляет уже 14 гонок и ровно год без побед. В декабрьском Анси было совсем грустно. В посленовогоднем Оберхофе Елисеев и Логинов обнадежили «цветами» в спринте, но эстафету они пропустили, а в масс-старте не блеснули.

Времени на работу над ошибками нет

Спектр объяснений и оправданий широк — новое повреждение проблемного локтя и неоправданный риск при стрельбе у Александра, неподходящая Матвею высота, отсутствие шлифт-машины, слишком чувствительные к ветру немецкие патроны вместо отечественного «Олимпа» и строгое «непрофессионализм» в отношении себя от Ларисы Куклиной.

«Никакие лыжи, патроны, ветер и т. д. здесь не причем. Сегодняшний результат был полностью в моих руках, ногах и в моей голове! Я постараюсь сделать правильные выводы», — написала биатлонистка в своем Instagram, финишировав последней в масс-старте.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7Oj6jsJIpk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7Oj6jsJIpk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7Oj6jsJIpk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Лара Куклина (@kuklinalara)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-12T17:11:42+00:00">12 Янв 2020 в 9:11 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Исправлять что-то перед Рупольдингом времени нет совсем. Между последней гонкой в Оберхофе и женским спринтом на новом этапе — два дня, у мужчин в запасе всего на сутки больше. А за это время надо успеть переехать на расстояние 450 километров, опробовать трассу, пристреляться на новом стадионе.

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Вносим ясность. Никуда не звали

Изменение в составе женской команды будет только одно — Екатерина Юрлова-Перхт готова вернуться с больничного и Анастасия Поршнева отправилась обратно на Кубок IBU. Ирина Старых, несмотря на 69-е место в спринте в Оберхофе, с почти четырехминутным проигрышем, пока остается в главной команде.

Вообще, состав сборной России в этом сезоне та еще песня. Сейчас вновь возникла неразбериха. Главный тренер Анатолий Хованцев еще в воскресенье сказал в интервью «Матчу», что для эстафеты в Рупольдинг, вероятно, пригласят Евгению Павлову. Биатлонистка, не прошедшая отбор в ноябре, сейчас попала на Кубок IBU в Осрблье в качестве запасной, но выиграла там спринт. Позже информацию о ее вызове в Рупольдинг подтвердил и президент СБР Владимир Драчев. Но Павлова, которую журналисты и болельщики любят в том числе за острый язык, написала в ответ на поздравительный комментарий в соцсети: «Вносим ясность. Никуда не звали. Сидим дома». Что это было, так никто и не понял.

Возвращение Юрловой должно позитивно сказаться на эстафете. А кто составит ей компанию, решится после спринта. Вероятно, Резцова, Куклина и Миронова — как и в Хохфильцене. Но, может быть, получит свой шанс и Старых.

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Интрига с эстафетной четверкой

Мужская команда переезжает с одного немецкого этапа на другой в стабильном составе. 21-летний Карим Халили, неплохо проявивший себя в эстафете, пока остается в обойме, хотя в конце месяца его ждет выступление на молодежном чемпионате мира в Швейцарии.

Старший тренер мужской команды Сергей Белозеров сказал важную фразу о том, что в эстафете в Рупольдинге предполагается смоделировать состав на чемпионат мира. Но это, в целом, понятно — других проверок перед Антерсельвой уже не предусмотрено. «Но все будет зависеть от спринта», — уточнил Белозеров.

Если Логинов и Елисеев будут более или менее готовы, их места в эстафете сомнению не подвергаются. По двум другим позициям — вопрос. Интересно, кстати, почему тренерский штаб не побоялся поставить неопытного Поршнева в эстафету на прошлом чемпионате мира, где команда в итоге взяла бронзу, но так осторожничает с ним в этом сезоне? Хотя получив шанс на прошлой неделе, напромахивался он многовато. С другой стороны, кто в Оберхофе не промахивался? Зато Евгений Гараничев показал, что между ним и эстафетами сейчас нет никаких проблем. Войти в четверку на чемпионате мира, вероятно, захочет каждый. Поэтому, после слов тренера, спринт в этот четверг посмотрим с особым интересом.

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.

Александр Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов. Женщины: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова.

Расписание этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).