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00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Когда у россиян закончится черная полоса? Неужели в Рупольдинге?

Наша команда заходит на второй год без побед в Кубке мира.

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Источник: AFP 2020

После подиумов Александра Логинова, Матвея Елисеева и Светланы Мироновой на первых этапах Кубка мира черная серия сборной России, мужской и женской, без подиумов составляет уже 14 гонок и ровно год без побед. В декабрьском Анси было совсем грустно. В посленовогоднем Оберхофе Елисеев и Логинов обнадежили «цветами» в спринте, но эстафету они пропустили, а в масс-старте не блеснули.

Времени на работу над ошибками нет

Спектр объяснений и оправданий широк — новое повреждение проблемного локтя и неоправданный риск при стрельбе у Александра, неподходящая Матвею высота, отсутствие шлифт-машины, слишком чувствительные к ветру немецкие патроны вместо отечественного «Олимпа» и строгое «непрофессионализм» в отношении себя от Ларисы Куклиной.

«Никакие лыжи, патроны, ветер и т. д. здесь не причем. Сегодняшний результат был полностью в моих руках, ногах и в моей голове! Я постараюсь сделать правильные выводы», — написала биатлонистка в своем Instagram, финишировав последней в масс-старте.

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Исправлять что-то перед Рупольдингом времени нет совсем. Между последней гонкой в Оберхофе и женским спринтом на новом этапе — два дня, у мужчин в запасе всего на сутки больше. А за это время надо успеть переехать на расстояние 450 километров, опробовать трассу, пристреляться на новом стадионе.

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Вносим ясность. Никуда не звали

Изменение в составе женской команды будет только одно — Екатерина Юрлова-Перхт готова вернуться с больничного и Анастасия Поршнева отправилась обратно на Кубок IBU. Ирина Старых, несмотря на 69-е место в спринте в Оберхофе, с почти четырехминутным проигрышем, пока остается в главной команде.

Вообще, состав сборной России в этом сезоне та еще песня. Сейчас вновь возникла неразбериха. Главный тренер Анатолий Хованцев еще в воскресенье сказал в интервью «Матчу», что для эстафеты в Рупольдинг, вероятно, пригласят Евгению Павлову. Биатлонистка, не прошедшая отбор в ноябре, сейчас попала на Кубок IBU в Осрблье в качестве запасной, но выиграла там спринт. Позже информацию о ее вызове в Рупольдинг подтвердил и президент СБР Владимир Драчев. Но Павлова, которую журналисты и болельщики любят в том числе за острый язык, написала в ответ на поздравительный комментарий в соцсети: «Вносим ясность. Никуда не звали. Сидим дома». Что это было, так никто и не понял.

Возвращение Юрловой должно позитивно сказаться на эстафете. А кто составит ей компанию, решится после спринта. Вероятно, Резцова, Куклина и Миронова — как и в Хохфильцене. Но, может быть, получит свой шанс и Старых.

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Интрига с эстафетной четверкой

Мужская команда переезжает с одного немецкого этапа на другой в стабильном составе. 21-летний Карим Халили, неплохо проявивший себя в эстафете, пока остается в обойме, хотя в конце месяца его ждет выступление на молодежном чемпионате мира в Швейцарии.

Старший тренер мужской команды Сергей Белозеров сказал важную фразу о том, что в эстафете в Рупольдинге предполагается смоделировать состав на чемпионат мира. Но это, в целом, понятно — других проверок перед Антерсельвой уже не предусмотрено. «Но все будет зависеть от спринта», — уточнил Белозеров.

Если Логинов и Елисеев будут более или менее готовы, их места в эстафете сомнению не подвергаются. По двум другим позициям — вопрос. Интересно, кстати, почему тренерский штаб не побоялся поставить неопытного Поршнева в эстафету на прошлом чемпионате мира, где команда в итоге взяла бронзу, но так осторожничает с ним в этом сезоне? Хотя получив шанс на прошлой неделе, напромахивался он многовато. С другой стороны, кто в Оберхофе не промахивался? Зато Евгений Гараничев показал, что между ним и эстафетами сейчас нет никаких проблем. Войти в четверку на чемпионате мира, вероятно, захочет каждый. Поэтому, после слов тренера, спринт в этот четверг посмотрим с особым интересом.

Состав сборной России

  • Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.
  • Женщины: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова.

Расписание этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

  • 15 января. 16.30. Спринт, женщины.
  • 16 января. 16.30. Спринт, мужчины.
  • 17 января. 16.30. Эстафета, женщины.
  • 18 января. 16.15. Эстафета, мужчины.
  • 19 января. 14.15. Гонка преследования, женщины.
  • 19 января. 16.30. Гонка преследования, мужчины.
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