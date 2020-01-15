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09:55 (мск), источник: БЕЛТА

Женским спринтом стартует этап КМ по биатлону в Рупольдинге

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женским спринтом стартует сегодня пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменкам предстоит преодолеть 7,5 км. Начнется гонка в 16.30 по минскому времени.

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Среди биатлонисток сборной Беларуси выступят Ирина Кривко (под номером 21), Анна Сола (76), Елена и Ирина Кручинкины (47 и 107).

Натурального снега в Рупольдинге из-за теплой погоды сейчас нет, но организаторы использовали запасы прошлогоднего снега и сумели сделать качественную подушку, которая должна выдержать все капризы природы.

Спринт у мужчин пройдет 16 января.

Завершится пятый этап Кубка мира 19 января гонками преследования у мужчин и женщин.

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