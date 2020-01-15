Женским спринтом стартует этап КМ по биатлону в Рупольдинге

Источник: РИА "Новости"

Спортсменкам предстоит преодолеть 7,5 км. Начнется гонка в 16.30 по минскому времени.

Читайте также Роман Елетнов занял 14-е место в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Среди биатлонисток сборной Беларуси выступят Ирина Кривко (под номером 21), Анна Сола (76), Елена и Ирина Кручинкины (47 и 107).

Натурального снега в Рупольдинге из-за теплой погоды сейчас нет, но организаторы использовали запасы прошлогоднего снега и сумели сделать качественную подушку, которая должна выдержать все капризы природы.

Спринт у мужчин пройдет 16 января.