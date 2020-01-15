Российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на юношеской Олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

Российские биатлонисты отстали от победителей на 43,7 секунды, один раз уйдя на штрафной круг и потратив 12 дополнительных патронов. В составе команды России выступали Алена Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек.

Золотые медали достались итальянским биатлонистам, которые преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 55,3 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах шесть дополнительных патронов. На третьем месте финишировали биатлонисты из Франции (+1.28,6; 1+13).

Российские спортсмены завоевали 15 медалей: пять золотых, восемь серебряных и две бронзовые. Россияне лидируют в медальном зачете. В юношеских Играх принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран, они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Юношеская Олимпиада завершится 22 января.



Биатлонистка Мохова стала двукратной чемпионкой юношеской Олимпиады Ruptly