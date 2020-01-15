Белорусские биатлонисты заняли 17-е место в смешанной эстафете на юношеской Олимпиаде

Белорусская команда выступала в составе Дарьи Кабишевой, Юлии Ковалевской, Константина Бабурова и Андрея Гавроша и показала на финише 17-й результат с итоговым временем 1 час 19 мин. 25,3 сек. Квартет допустил 4 промаха и использовал 15 дополнительных патронов.

Тройку призеров составили дружины Италии — 1 час 10 мин. 55,3 (0+6), России — 1 час 11 мин. 39,0 сек. (1+12) и Франции — 1 час 12 мин. 23,9 (1+13).

Ранее открыла счет наградам белорусской команды на III зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии биатлонистка Юлия Ковалевская. Спортсменка стала обладательницей бронзы в индивидуальной гонке на 10 км.