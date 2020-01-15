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15 января, источник: БЕЛТА

Белорусские биатлонисты заняли 17-е место в смешанной эстафете на юношеской Олимпиаде

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты заняли 17-е место в заключительном виде программы биатлонных стартов на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне — смешанной эстафете, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

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Белорусская команда выступала в составе Дарьи Кабишевой, Юлии Ковалевской, Константина Бабурова и Андрея Гавроша и показала на финише 17-й результат с итоговым временем 1 час 19 мин. 25,3 сек. Квартет допустил 4 промаха и использовал 15 дополнительных патронов.

Тройку призеров составили дружины Италии — 1 час 10 мин. 55,3 (0+6), России — 1 час 11 мин. 39,0 сек. (1+12) и Франции — 1 час 12 мин. 23,9 (1+13).

Ранее открыла счет наградам белорусской команды на III зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии биатлонистка Юлия Ковалевская. Спортсменка стала обладательницей бронзы в индивидуальной гонке на 10 км.

Юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января. В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.

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