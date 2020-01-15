На позор сборной России по биатлону невозможно смотреть. Губерниев жаждет крови
Миронова даже не попала в преследование, она 77-я.
Миронова даже не попала в преследование, она 77-я.
Из Оберхофа Кубок мира перебрался в Рупольдинг. Вот где с погодой все отлично. А значит, проверить себя спортсменам ничто не помешает. Это, конечно, касается и сборной России. Последние два этапа были провалены. Все биатлонисты после гонок клятвенно обещали исправить ошибки и продолжать бороться. Проверка началась с женского спринта.
Екатерина
Даже отличная стойка (что бывает редко) раскачать биатлонистку не смогла. Ходом
Результат Экхофф могла превзойти разве что Доротея Вирер. Итальянка прошла стрельбу без промахов. И если после лежки проигрывала норвежке 3,8 секунды, то после стойки уже 14,5. Тут бы удержать второе место, чтобы не лишиться желтой майки лидера. И Вирер сначала план выполняла. Но к отметке 6,7 км сдала, уступив Ханне Эберг 7 секунд.
Пока Вирер расставалась с лидерством в общем зачете и довольствовалась бронзой, россиянки одна за другой проваливали гонку: Светлана Миронова допустила три промаха, Кристина Резцова — один, Ирина Старых — два. И ладно стрельба. Девушки невообразимо много проигрывали ходом — под две минуты лидеру.
Раздосадованный Дмитрий Губерниев даже предложил тренерскому штабу уйти в отставку, как сделало сегодня правительство России. Но шутки шутками, а Миронова и Старых в пасьют не отобрались.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|18.55,5
|2
|Ханна Эберг
|Швеция
|+29,7
|3
|Доротея Вирер
|Италия
|+36,8
|4
|Анна Сола
|Беларусь
|+50,1
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+51,2
|6
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+55,4
|7
|Жюли Симон
|Франция
|+59,1
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+01.03,2
|9
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+01.06,3
|10
|Камила Зук
|Польша
|+01.09,3