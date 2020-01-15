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19:38 (мск), источник: Sport24

На позор сборной России по биатлону невозможно смотреть. Губерниев жаждет крови

Миронова даже не попала в преследование, она 77-я.

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Источник: РИА "Новости"

Из Оберхофа Кубок мира перебрался в Рупольдинг. Вот где с погодой все отлично. А значит, проверить себя спортсменам ничто не помешает. Это, конечно, касается и сборной России. Последние два этапа были провалены. Все биатлонисты после гонок клятвенно обещали исправить ошибки и продолжать бороться. Проверка началась с женского спринта.

Екатерина Юрлова-Перхт вернулась в строй и первой из россиянок начала гонку. Только вот длительный перерыв сказался не в ее пользу. Тириль Экхофф стартовала в 30 секундах от Юрловой-Перхт, а уже к лежке они пришли вместе. Обе отработали без штрафа, но норвежка ушла лидером, а россиянка с 29-секундным отставанием. И дальше оно только росло.

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Даже отличная стойка (что бывает редко) раскачать биатлонистку не смогла. Ходом Юрлова-Перхт никак не тянула. Проигрыш Экхофф уже перевалил за минуту. И пока норвежка мощно мчалась к победе, Катя просто пыталась завершить эту гонку. Но винить ее мы никак не могли. Хотя после финиша она и намекнула на неудачные лыжи.

Результат Экхофф могла превзойти разве что Доротея Вирер. Итальянка прошла стрельбу без промахов. И если после лежки проигрывала норвежке 3,8 секунды, то после стойки уже 14,5. Тут бы удержать второе место, чтобы не лишиться желтой майки лидера. И Вирер сначала план выполняла. Но к отметке 6,7 км сдала, уступив Ханне Эберг 7 секунд.

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Пока Вирер расставалась с лидерством в общем зачете и довольствовалась бронзой, россиянки одна за другой проваливали гонку: Светлана Миронова допустила три промаха, Кристина Резцова — один, Ирина Старых — два. И ладно стрельба. Девушки невообразимо много проигрывали ходом — под две минуты лидеру.

Даже Лариса Куклина, которая прошла оба рубежа чисто, на финише Экхофф уступила столько же. И странно, что никто из биатлонисток не понимал причину отставаний.

Раздосадованный Дмитрий Губерниев даже предложил тренерскому штабу уйти в отставку, как сделало сегодня правительство России. Но шутки шутками, а Миронова и Старых в пасьют не отобрались.

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18 декабря 2019© Ньюстюб
  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
15.01.2020 16:30Рупольдинг (Германия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия18.55,5
2Ханна ЭбергШвецияШвеция+29,7
3Доротея ВирерИталияИталия+36,8
4Анна СолаБеларусьБеларусь+50,1
5Паулина ФиалковаСловакияСловакия+51,2
6Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+55,4
7Жюли СимонФранцияФранция+59,1
8Ванесса ХинцГерманияГермания+01.03,2
9Лиза ВиттоцциИталияИталия+01.06,3
10Камила ЗукПольшаПольша+01.09,3
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Кубок мира
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