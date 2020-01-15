На позор сборной России по биатлону невозможно смотреть. Губерниев жаждет крови

Источник: РИА "Новости"

Из Оберхофа Кубок мира перебрался в Рупольдинг. Вот где с погодой все отлично. А значит, проверить себя спортсменам ничто не помешает. Это, конечно, касается и сборной России. Последние два этапа были провалены. Все биатлонисты после гонок клятвенно обещали исправить ошибки и продолжать бороться. Проверка началась с женского спринта.

Екатерина Юрлова-Перхт вернулась в строй и первой из россиянок начала гонку. Только вот длительный перерыв сказался не в ее пользу. Тириль Экхофф стартовала в 30 секундах от Юрловой-Перхт, а уже к лежке они пришли вместе. Обе отработали без штрафа, но норвежка ушла лидером, а россиянка с 29-секундным отставанием. И дальше оно только росло.

Даже отличная стойка (что бывает редко) раскачать биатлонистку не смогла. Ходом Юрлова-Перхт никак не тянула. Проигрыш Экхофф уже перевалил за минуту. И пока норвежка мощно мчалась к победе, Катя просто пыталась завершить эту гонку. Но винить ее мы никак не могли. Хотя после финиша она и намекнула на неудачные лыжи.

Результат Экхофф могла превзойти разве что Доротея Вирер. Итальянка прошла стрельбу без промахов. И если после лежки проигрывала норвежке 3,8 секунды, то после стойки уже 14,5. Тут бы удержать второе место, чтобы не лишиться желтой майки лидера. И Вирер сначала план выполняла. Но к отметке 6,7 км сдала, уступив Ханне Эберг 7 секунд.

Пока Вирер расставалась с лидерством в общем зачете и довольствовалась бронзой, россиянки одна за другой проваливали гонку: Светлана Миронова допустила три промаха, Кристина Резцова — один, Ирина Старых — два. И ладно стрельба. Девушки невообразимо много проигрывали ходом — под две минуты лидеру.

Даже Лариса Куклина, которая прошла оба рубежа чисто, на финише Экхофф уступила столько же. И странно, что никто из биатлонисток не понимал причину отставаний.