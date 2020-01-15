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15 января, источник: БЕЛТА

Белорусская биатлонистка Анна Сола стала 4-й в спринте на этапе КМ в Рупольдинге, победила норвежка Тириль Экхофф

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Сола заняла четвертое место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сола пробежала дистанцию, отстав от победительницы гонки на 50,1 сек., не допустив при этом ни одного промаха на двух огневых рубежах.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась норвежка Тириль Экхофф, которая преодолела 7,5 км за 18 мин. 55,5 сек. Второй стала шведская спортсменка Ханна Эберг (отставание 29,7 сек.). Итальянка Доротея Вирер замкнула тройку призеров (отставание 36,8 сек.).

Другие биатлонистки сборной Беларуси показали следующий результат: Елена Кручинкина стала 16-й, Ирина Кривко — 49-й. Ирина Кручинкина разместилась на 83-й строке итогового протокола.

Продолжатся состязания 16 января спринтом у мужчин.

Завершится пятый этап Кубка мира 19 января гонками преследования у мужчин и женщин.

  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
15.01.2020 16:30Рупольдинг (Германия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия18.55,5
2Ханна ЭбергШвецияШвеция+29,7
3Доротея ВирерИталияИталия+36,8
4Анна СолаБеларусьБеларусь+50,1
5Паулина ФиалковаСловакияСловакия+51,2
6Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+55,4
7Жюли СимонФранцияФранция+59,1
8Ванесса ХинцГерманияГермания+01.03,2
9Лиза ВиттоцциИталияИталия+01.06,3
10Камила ЗукПольшаПольша+01.09,3
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