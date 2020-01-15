Тихонов: Драчев — мошенник и полный болван! А добивает всех Губерниев
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о нынешнем состоянии российского биатлона.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о нынешнем состоянии российского биатлона.
Напомним, в среду российские спортсменки не попали в топ-30 в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Раздосадованный комментатор Дмитрий Губерниев предложил тренерскому штабу уйти в отставку.
«Что творится в биатлоне? А зачем Тихонова убирали? В мои годы работы у нас было двадцать четыре золота, двадцать семь медалей серебра и девятнадцать бронзовых медалей! У меня ишаки бегали, как чистокровные английские лошади. Не было звезд, но мы выигрывали. А сейчас стоит Драчев, он — мошенник и полный болван! А добивает всех Губерниев», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.