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21:06 (мск), источник: Sport24

Тихонов: Драчев — мошенник и полный болван! А добивает всех Губерниев

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о нынешнем состоянии российского биатлона.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, в среду российские спортсменки не попали в топ-30 в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Раздосадованный комментатор Дмитрий Губерниев предложил тренерскому штабу уйти в отставку.

«Что творится в биатлоне? А зачем Тихонова убирали? В мои годы работы у нас было двадцать четыре золота, двадцать семь медалей серебра и девятнадцать бронзовых медалей! У меня ишаки бегали, как чистокровные английские лошади. Не было звезд, но мы выигрывали. А сейчас стоит Драчев, он — мошенник и полный болван! А добивает всех Губерниев», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.

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12 декабря 2019© Ньюстюб
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