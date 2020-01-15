Белорусские биатлонисты заняли 13-е место в сингл-миксте на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье, золото у норвежцев

Белорусский биатлонный дуэт показал итоговое время на 3 мин. 51 сек. (4+9) больше, чем победители. Золото с результатом 38 мин. 57,7 сек. (0+6) выиграли норвежские стреляющие лыжники Эндре Стремсхейм и Каролин Эрдаль. Вторыми стали французы Аристид Бег и Лу Жанмонно-Лоран — отставание на 29,4 сек. (0+3). Тройку призеров замкнули украинцы Виталий Труш и Юлия Журавок — +42,6 сек. (0+2).

Пятый этап Кубка IBU должен был состояться в польском городе Душники-Здруй, однако из-за теплой погоды состязания перенесли в словацкую деревню Осрблье, которая принимала четвертый Кубок IBU. После сингл-микста и смешанной эстафеты, в которой белорусские биатлонисты участия не принимали, 17 января пройдут спринтерские гонки. На 18 января намечены гонки преследования.