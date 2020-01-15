Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
15 января, источник: БЕЛТА

Белорусские биатлонисты заняли 13-е место в сингл-миксте на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье, золото у норвежцев

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты Виктор Кривко и Аделина Сабитова заняли 13-е место в сингл-миксте на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия), сообщил корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Белорусский биатлонный дуэт показал итоговое время на 3 мин. 51 сек. (4+9) больше, чем победители. Золото с результатом 38 мин. 57,7 сек. (0+6) выиграли норвежские стреляющие лыжники Эндре Стремсхейм и Каролин Эрдаль. Вторыми стали французы Аристид Бег и Лу Жанмонно-Лоран — отставание на 29,4 сек. (0+3). Тройку призеров замкнули украинцы Виталий Труш и Юлия Журавок — +42,6 сек. (0+2).

Пятый этап Кубка IBU должен был состояться в польском городе Душники-Здруй, однако из-за теплой погоды состязания перенесли в словацкую деревню Осрблье, которая принимала четвертый Кубок IBU. После сингл-микста и смешанной эстафеты, в которой белорусские биатлонисты участия не принимали, 17 января пройдут спринтерские гонки. На 18 января намечены гонки преследования.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Агутин показал редкое фото 1998 года
Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем
«Чемпионат»: РФС определился с будущим Черчесова в сборной
Полузащитник «Краснодара» отдан в аренду в клуб MLS
Экс-тренер сборной России выступил с жесткой критикой Губерниева
Кокорин забил за «Зенит» первый гол в 2020 году (видео)
«Монако» с Головиным играет с «ПСЖ» 2-й матч подряд (трансляция)
Российские гандболисты проиграли все матчи на чемпионате Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь