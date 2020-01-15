Белорусские биатлонисты заняли 13-е место в сингл-миксте на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье, золото у норвежцев
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты Виктор Кривко и Аделина Сабитова заняли 13-е место в
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты Виктор Кривко и Аделина Сабитова заняли 13-е место в
Белорусский биатлонный дуэт показал итоговое время на 3 мин. 51 сек. (4+9) больше, чем победители. Золото с результатом 38 мин. 57,7 сек. (0+6) выиграли норвежские стреляющие лыжники Эндре Стремсхейм и Каролин Эрдаль. Вторыми стали французы Аристид Бег и Лу
Пятый этап Кубка IBU должен был состояться в польском городе