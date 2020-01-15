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15 января, источник: Спорт РИА Новости

Куклина пожаловалась на оскорбления от болельщиков в соцсетях

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российская биатлонистка Лариса Куклина пожаловалась на оскорбления со стороны болельщиков, которые она получила в социальных сетях после неудачного выступления на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Куклина на этапе в Оберхофе допустила 11 промахов и заняла 30-е место в масс-старте.

«Прошло всего два дня, конечно, психологически то выступление меня убило, а еще больше те слова, которые я услышала в свой адрес от болельщиков. Конечно, я пытаюсь абстрагироваться от этого, на многое не обращаю внимания, но есть люди, которые пишут такое, что я даже вслух не могу это произнести. Настолько это грязно и неприятно. Мне это пишут в личку. (Тем, кто пишет грязные комментарии,) я могу только посочувствовать. Наверное, они очень несчастливы в своей жизни, судьбе. Я не представляю, как можно обидеть человека, сказать ему что-то плохое», — цитирует Куклину Матч ТВ.

При этом биатлонистка отметила, что не планирует закрывать личные сообщения, так как считает, что каждый человек имеет право высказаться.

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12.01.2020 14:45Оберхоф (Германия)Масс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Кайса МякяряйненФинляндияФинляндия39.58,9
2Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+30,2
3Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+35,0
4Доротея ВирерИталияИталия+01.08,8
5Дениза ХерманнГерманияГермания+01.25,0
6Ханна ЭбергШвецияШвеция+01.38,0
7Ирина КривкоБеларусьБеларусь+01.40,7
8Лена ХеккиШвейцарияШвейцария+01.49,7
9Лиза ВиттоцциИталияИталия+01.50,7
10Катарина ИннерхоферАвстрияАвстрия+01.52,0
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