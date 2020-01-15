Куклина пожаловалась на оскорбления от болельщиков в соцсетях

«Прошло всего два дня, конечно, психологически то выступление меня убило, а еще больше те слова, которые я услышала в свой адрес от болельщиков. Конечно, я пытаюсь абстрагироваться от этого, на многое не обращаю внимания, но есть люди, которые пишут такое, что я даже вслух не могу это произнести. Настолько это грязно и неприятно. Мне это пишут в личку. (Тем, кто пишет грязные комментарии,) я могу только посочувствовать. Наверное, они очень несчастливы в своей жизни, судьбе. Я не представляю, как можно обидеть человека, сказать ему что-то плохое», — цитирует Куклину Матч ТВ.