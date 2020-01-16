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00:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший тренер сборной России выступил с жесткой критикой Губерниева

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин раскритиковал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, припомнив журналисту его громкие высказывания.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Губерниев неоднократно вступал в перебранку с олимпийским чемпионом Александром Тихоновым.

«Кажется, Дмитрию Губерниеву снесло крышу. Он несет ерунду, мне просто стыдно за него! Неужели нельзя его остановить? То Фуркада свиньей обзовет, то с Тихоновым в полемику вступает. Ну можно еще что-то лично сказать или по телефону, но не на публику же. Совсем с ума сошел! Тихонов — это все-таки четырехкратный олимпийский чемпион! А ты кто, Губерниев? Я думаю, он просто зажравшийся и пытается делать шоу. Вот наши лыжники хорошо выступают, потому что их никто не тревожит, а Губерниев только мешает спортсменам, травмирует их. Я помню, раньше он поскромнее был, но сейчас его уже, наверное, не изменить», — цитирует Аликина RT.

Губерниев работает на телевидении с 1997 года. За свою карьеру журналист был ведущим таких передач, как «Неделя спорта с Дмитрием Губерниевым», «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», «Большой спорт» и прочих.

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