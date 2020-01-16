Бывший тренер сборной России выступил с жесткой критикой Губерниева

«Кажется, Дмитрию Губерниеву снесло крышу. Он несет ерунду, мне просто стыдно за него! Неужели нельзя его остановить? То Фуркада свиньей обзовет, то с Тихоновым в полемику вступает. Ну можно еще что-то лично сказать или по телефону, но не на публику же. Совсем с ума сошел! Тихонов — это все-таки четырехкратный олимпийский чемпион! А ты кто, Губерниев? Я думаю, он просто зажравшийся и пытается делать шоу. Вот наши лыжники хорошо выступают, потому что их никто не тревожит, а Губерниев только мешает спортсменам, травмирует их. Я помню, раньше он поскромнее был, но сейчас его уже, наверное, не изменить», — цитирует Аликина RT.