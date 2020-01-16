Русские биатлонисты не опозорились в Рупольдинге так же, как женщины. Но и так тоже печально
Логинов — 11-й, а за некоторых стыдно.
Логинов — 11-й, а за некоторых стыдно.
Мужской спринт в Рупольдинге еще никогда не приковывал к себе столько внимания. И на это было две причины — Мартен Фуркад снова в желтой майке лидера и выступление сборной России (после провала девушек).
Евгений Гараничев стартовал первым из россиян. Да так, что на 2-километровке никого хуже не нашлось. После блестящей лежки он уступал под 20 секунд, и ничего хорошего ему не светило. Сначала это напрягло, но потом в гонку ушел Александр Логинов и сомнения в проблемах развеял, выдерживая скорость лидеров.
После своей стрельбы Логинов проигрывал Фуркаду 8,5 секунды. Но уже следующий круг нашего лидера выбил из ритма — началось западение скорости. Со стойки он ушел с 26-секундным отставанием от француза. И чем ближе был финиш, тем больше становилось его отставание.
Но расстраиваться
С каждой закрывающейся мишенью золото было все ближе, но сорвалось под натиском последней. Упираться Матвею не было никакого смысла. Тем более к последнему кругу он совсем выдохся. На финише Елисеев проиграл даже Логинову. Результат Фуркада остался неприкосновенным.
Мог помешать, Мартену выиграть не только россиянин. После первого рубежа намного лучше француза были Эмильен Жаклен, Арнд Пайффер, Ветле Шостад Кристиансен и Симон Дестье. Но и они непростительно ошиблись на стойке и остались за пределами топ-3.
Из группы претендентов только Кентен Фийон Майе и Бенедикт Долль со стрельбой совладали. И если Фийону Майе не хватило 3-х секунд, то Доллю — 12. Немного поинтриговал Филипп Наврат, который проигрывал Фуркаду меньше 2-х секунд, но ничего серьезного из этого не вышло.
А россияне в итоге в топ-10 не попали. Халили и Поршнев так и вообще в пасьют не отобрались. Но обиднее всего, конечно, за Елисеева. Какая красивая могла быть гонка. С другой стороны, после вчерашнего дня женского стыда все не так ужасно.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|22.41,5
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+03,1
|3
|Бенедикт Долль
|Германия
|+12,0
|4
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+22,2
|5
|Симон Дестье
|Франция
|+23,5
|5
|Фабьен Клод
|Франция
|+23,5
|7
|Филипп Наврат
|Германия
|+24,6
|8
|Артем Прима
|Украина
|+27,3
|9
|Йоханнес Кюн
|Германия
|+32,0
|10
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+34,8