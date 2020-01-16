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18:50 (мск), источник: Sport24

Русские биатлонисты не опозорились в Рупольдинге так же, как женщины. Но и так тоже печально

Логинов — 11-й, а за некоторых стыдно.

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Мужской спринт в Рупольдинге еще никогда не приковывал к себе столько внимания. И на это было две причины — Мартен Фуркад снова в желтой майке лидера и выступление сборной России (после провала девушек).

Евгений Гараничев стартовал первым из россиян. Да так, что на 2-километровке никого хуже не нашлось. После блестящей лежки он уступал под 20 секунд, и ничего хорошего ему не светило. Сначала это напрягло, но потом в гонку ушел Александр Логинов и сомнения в проблемах развеял, выдерживая скорость лидеров.

После своей стрельбы Логинов проигрывал Фуркаду 8,5 секунды. Но уже следующий круг нашего лидера выбил из ритма — началось западение скорости. Со стойки он ушел с 26-секундным отставанием от француза. И чем ближе был финиш, тем больше становилось его отставание.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но расстраиваться из-за проблем Логинова было некогда. Матвей Елисеев знатно пошумел на старте. А после лежки так и вообще был в паре секунд от лидера. Уже на отсечке 5,3 км он обошел Фуркада, а другие французы, стартовавшие позже, никак не могли его опередить. Перед заключительным рубежом Елисеев реально претендовал на победу.

С каждой закрывающейся мишенью золото было все ближе, но сорвалось под натиском последней. Упираться Матвею не было никакого смысла. Тем более к последнему кругу он совсем выдохся. На финише Елисеев проиграл даже Логинову. Результат Фуркада остался неприкосновенным.

Мог помешать, Мартену выиграть не только россиянин. После первого рубежа намного лучше француза были Эмильен Жаклен, Арнд Пайффер, Ветле Шостад Кристиансен и Симон Дестье. Но и они непростительно ошиблись на стойке и остались за пределами топ-3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из группы претендентов только Кентен Фийон Майе и Бенедикт Долль со стрельбой совладали. И если Фийону Майе не хватило 3-х секунд, то Доллю — 12. Немного поинтриговал Филипп Наврат, который проигрывал Фуркаду меньше 2-х секунд, но ничего серьезного из этого не вышло.

А россияне в итоге в топ-10 не попали. Халили и Поршнев так и вообще в пасьют не отобрались. Но обиднее всего, конечно, за Елисеева. Какая красивая могла быть гонка. С другой стороны, после вчерашнего дня женского стыда все не так ужасно.

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16.01.2020 16:30Рупольдинг (Германия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Мартен ФуркадФранцияФранция22.41,5
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+03,1
3Бенедикт ДолльГерманияГермания+12,0
4Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+22,2
5Симон ДестьеФранцияФранция+23,5
5Фабьен КлодФранцияФранция+23,5
7Филипп НавратГерманияГермания+24,6
8Артем ПримаУкраинаУкраина+27,3
9Йоханнес КюнГерманияГермания+32,0
10Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+34,8
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