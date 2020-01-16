Латыпов бежал на лыжах Логинова в спринте на этапе КМ в Рупольдинге
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский биатлонист Эдуард Латыпов бежал на лыжах своего соотечественника Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский биатлонист Эдуард Латыпов бежал на лыжах своего соотечественника Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Латыпов, допустив два промаха, в четверг финишировал 55-м. Логинов преодолел дистанцию 10 километров без промахов и занял 11-е место.
«Первый круг сегодня я попытался начать быстрее, второй круг получилось поддержать, на третьем я подустал, и на концовку уже не хватило сил держать тот темп, который начал. У нас команда, мы откатываем все лыжи и лучшие варианты берем на гонку. Сегодня мои были чуть хуже, чем у Сани (Логинова). Это его вторая пара лыж», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|22.41,5
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+03,1
|3
|Бенедикт Долль
|Германия
|+12,0
|4
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+22,2
|5
|Симон Дестье
|Франция
|+23,5
|5
|Фабьен Клод
|Франция
|+23,5
|7
|Филипп Наврат
|Германия
|+24,6
|8
|Артем Прима
|Украина
|+27,3
|9
|Йоханнес Кюн
|Германия
|+32,0
|10
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+34,8