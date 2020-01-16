Латыпов бежал на лыжах Логинова в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

«Первый круг сегодня я попытался начать быстрее, второй круг получилось поддержать, на третьем я подустал, и на концовку уже не хватило сил держать тот темп, который начал. У нас команда, мы откатываем все лыжи и лучшие варианты берем на гонку. Сегодня мои были чуть хуже, чем у Сани (Логинова). Это его вторая пара лыж», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».