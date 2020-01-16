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21:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Латыпов бежал на лыжах Логинова в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский биатлонист Эдуард Латыпов бежал на лыжах своего соотечественника Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Латыпов, допустив два промаха, в четверг финишировал 55-м. Логинов преодолел дистанцию 10 километров без промахов и занял 11-е место.

«Первый круг сегодня я попытался начать быстрее, второй круг получилось поддержать, на третьем я подустал, и на концовку уже не хватило сил держать тот темп, который начал. У нас команда, мы откатываем все лыжи и лучшие варианты берем на гонку. Сегодня мои были чуть хуже, чем у Сани (Логинова). Это его вторая пара лыж», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

  • 1
    Мартен Фуркад
    Франция
    Франция
  • 2
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 3
    Бенедикт Долль
    Германия
    Германия
16.01.2020 16:30Рупольдинг (Германия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Мартен ФуркадФранцияФранция22.41,5
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+03,1
3Бенедикт ДолльГерманияГермания+12,0
4Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+22,2
5Симон ДестьеФранцияФранция+23,5
5Фабьен КлодФранцияФранция+23,5
7Филипп НавратГерманияГермания+24,6
8Артем ПримаУкраинаУкраина+27,3
9Йоханнес КюнГерманияГермания+32,0
10Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+34,8
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