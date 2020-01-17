Белорус Виктор Кривко стал восьмым в спринте на этапе Кубка IBU в Осрблье, победил россиянин Семен Сучилов

Виктор Кривко пробежал спринт без единого промаха на двух огневых рубежах и отстал от лидера гонки на 38,6 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся россиянин Семен Сучилов, преодолевший 10 км за 23 мин. 56 сек. Вторым стал норвежец Сиверт Гутторм Баккен (отставание 10,3 сек.). Замкнул тройку лидеров его товарищ по команде Эндре Стремсхейм (отставание 12,7 сек.).