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16:30 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Виктор Кривко стал восьмым в спринте на этапе Кубка IBU в Осрблье, победил россиянин Семен Сучилов

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Виктор Кривко занял восьмое место в спринте на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Виктор Кривко пробежал спринт без единого промаха на двух огневых рубежах и отстал от лидера гонки на 38,6 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся россиянин Семен Сучилов, преодолевший 10 км за 23 мин. 56 сек. Вторым стал норвежец Сиверт Гутторм Баккен (отставание 10,3 сек.). Замкнул тройку лидеров его товарищ по команде Эндре Стремсхейм (отставание 12,7 сек.).

Еще один белорус Егор Казаринов занял 16-ю позицию.

Пятый этап Кубка IBU должен был состояться в польском городе Душники-Здруй, однако из-за теплой погоды состязания перенесли в словацкую деревню Осрблье, которая принимала четвертый Кубок IBU. Продолжатся состязания сегодня спринтом у женщин.

Завершатся соревнования 18 января гонками преследования у мужчин и женщин.

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