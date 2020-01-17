Россиянка Сливко стала второй в спринте на этапе Кубка IBU

Победительницей гонки стала норвежка Каролин Эрдаль, преодолевшая дистанцию 7,5 км за 20 минут 47,1 секунды и допустившая на двух огневых рубежах один промах. Сливко, не промахнувшись ни разу, проиграла ей 19,7 секунды. Третье место заняла россиянка Екатерина Глазырина (+19,8; 1).