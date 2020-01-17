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19:23 (мск), источник: Sport24

Сборная России провела худшую эстафету в сезоне и не попала даже в топ-10. На ЧМ будет то же самое

Победила Норвегия, которая мазала чаще нас.

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Последняя эстафета перед чемпионатом мира — дело серьезное. К этому моменту у команд уже должны быть укомплектованы четверки, которые могут бороться за медали. Но пока у тех же норвежек с этим все в порядке, то у сборной России — непонятки. А значит, что в Антхольце мы будем экспериментировать и делать ставку на удачу.

По такой схеме решили работать и в Рупольдинге. Вызовом Евгении Павловой дело не ограничилось. Ларису Куклину и Светлану Миронову тренеры решили оставить вне заявки. Зато дали шанс Ирине Старых и Кристине Резцовой. Не стали обделять и Екатерину Юрлову-Перхт, которая только недавно восстановилась после болезни. И это стоило того, чтобы увидеть.

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На первый этап поставили Павлову. Со стрельбой она справилась почти идеально (промах на стойке). Да и в этом вряд ли кто-то сомневался — она крутой стрелок. Основные проблемы возникли на трассе. На последнем круге россиянка проиграла 35 секунд. Старых отправилась в гонку с минутным отставанием от лидирующих итальянок.

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Первая эстафета в этом сезоне для Старых прошла неоднозначно. Она вроде бы выдерживала скорость соперниц и даже сбросила с минутного отставания 10 секунд. Только вот напрягало, что австрийка Катарина Иннерхофер со штрафным кругом была впереди нее. Такого быть уж точно не должно. Лидировала Франция.

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Резцова была следующей, кто должен был подтянуть команду хотя бы к топ-6. Кристина ушла вместе с Тириль Экхофф. Но пока норвежка справлялась с таким же заданием и приближалась к лидерам, Резцова никуда не продвинулась. Еще и на первом рубеже возникли проблемы.

Экхофф, кстати, уже была в 20-секундах от Ванессы Хинц, которая шла первой. Потом ее сменила Селия Аймонье, но норвежке было все равно кого обыгрывать. Несмотря на смазанную стойку, Тириль к передаче этапа достала француженку. А Резцова проиграла ей минуту ходом.

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На заключительном этапе Юрлова-Перхт соперничала только с китаянкой Юаньмэн Чу и Лизой Терезой Хаузер за десятку сильнейших. Но боролась она с ними только до своей проблематичной стойки. Она сработала из семи и отпустила соперниц. На финиш Юрлова-Перхт пришла только 11-й. Так плохо в этом сезоне мы еще в эстафетах не выступали.

А победили норвежки. Вот кого не пугают никакие проблемы. У них в команде всегда есть те, кто вытащат даже из самой безнадежной ситуации. Марте Улсбю Ройселанн поддержала рывок Экхофф и не позволила француженке Жюстин Бреза даже и помечтать о золоте. Швейцарки — третьи.

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18 декабря 2019© Ньюстюб
  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Франция
    Франция
  • 3
    Швейцария
    Швейцария
17.01.2020 16:30Рупольдинг (Германия)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Каролин Кноттен, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
01:08.46,4
2ФранцияФранция
Жюли Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза
+10,7
3ШвейцарияШвейцария
Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки
+20,7
4ГерманияГермания
Каролин Хорхлер, Франциска Пройсс, Ванесса Хинц, Дениза Херманн
+31,7
5ШвецияШвеция
Анна Магнуссон, Лина Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг
+54,3
6УкраинаУкраина
Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная
+54,8
7ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Микела Каррара, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо
+59,7
8АвстрияАвстрия
Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер, Кристина Ридер, Лиза Тереза Хаузер
+02.05,7
9КитайКитай
Тан Цзялинь, Чжан Янь, Мэн Фаньци, Чу Юаньмэн
+02.15,7
10СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Дидра Ирвин
+02.32,9
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