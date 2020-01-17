Сборная России провела худшую эстафету в сезоне и не попала даже в топ-10. На ЧМ будет то же самое
Победила Норвегия, которая мазала чаще нас.
Победила Норвегия, которая мазала чаще нас.
Последняя эстафета перед чемпионатом мира — дело серьезное. К этому моменту у команд уже должны быть укомплектованы четверки, которые могут бороться за медали. Но пока у тех же норвежек с этим все в порядке, то у сборной России — непонятки. А значит, что в Антхольце мы будем экспериментировать и делать ставку на удачу.
По такой схеме решили работать и в Рупольдинге. Вызовом Евгении Павловой дело не ограничилось. Ларису Куклину и Светлану Миронову тренеры решили оставить вне заявки. Зато дали шанс Ирине Старых и Кристине Резцовой. Не стали обделять и Екатерину
На первый этап поставили Павлову. Со стрельбой она справилась почти идеально (промах на стойке). Да и в этом вряд ли
Первая эстафета в этом сезоне для Старых прошла неоднозначно. Она вроде бы выдерживала скорость соперниц и даже сбросила с минутного отставания 10 секунд. Только вот напрягало, что австрийка Катарина Иннерхофер со штрафным кругом была впереди нее. Такого быть уж точно не должно. Лидировала Франция.
Резцова была следующей, кто должен был подтянуть команду хотя бы к топ-6. Кристина ушла вместе с Тириль Экхофф. Но пока норвежка справлялась с таким же заданием и приближалась к лидерам, Резцова никуда не продвинулась. Еще и на первом рубеже возникли проблемы.
Экхофф, кстати, уже была в 20-секундах от Ванессы Хинц, которая шла первой. Потом ее сменила Селия Аймонье, но норвежке было все равно кого обыгрывать. Несмотря на смазанную стойку, Тириль к передаче этапа достала француженку. А Резцова проиграла ей минуту ходом.
На заключительном этапе
А победили норвежки. Вот кого не пугают никакие проблемы. У них в команде всегда есть те, кто вытащат даже из самой безнадежной ситуации. Марте Улсбю Ройселанн поддержала рывок Экхофф и не позволила француженке Жюстин Бреза даже и помечтать о золоте. Швейцарки — третьи.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:08.46,4
|2
|Франция
|+10,7
|3
|Швейцария
|+20,7
|4
|Германия
|+31,7
|5
|Швеция
|+54,3
|6
|Украина
|+54,8
|7
|Италия
|+59,7
|8
|Австрия
|+02.05,7
|9
|Китай
|+02.15,7
|10
|США
|+02.32,9