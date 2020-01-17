Сборная России провела худшую эстафету в сезоне и не попала даже в топ-10. На ЧМ будет то же самое

Последняя эстафета перед чемпионатом мира — дело серьезное. К этому моменту у команд уже должны быть укомплектованы четверки, которые могут бороться за медали. Но пока у тех же норвежек с этим все в порядке, то у сборной России — непонятки. А значит, что в Антхольце мы будем экспериментировать и делать ставку на удачу.

По такой схеме решили работать и в Рупольдинге. Вызовом Евгении Павловой дело не ограничилось. Ларису Куклину и Светлану Миронову тренеры решили оставить вне заявки. Зато дали шанс Ирине Старых и Кристине Резцовой. Не стали обделять и Екатерину Юрлову-Перхт, которая только недавно восстановилась после болезни. И это стоило того, чтобы увидеть.

На первый этап поставили Павлову. Со стрельбой она справилась почти идеально (промах на стойке). Да и в этом вряд ли кто-то сомневался — она крутой стрелок. Основные проблемы возникли на трассе. На последнем круге россиянка проиграла 35 секунд. Старых отправилась в гонку с минутным отставанием от лидирующих итальянок.

Первая эстафета в этом сезоне для Старых прошла неоднозначно. Она вроде бы выдерживала скорость соперниц и даже сбросила с минутного отставания 10 секунд. Только вот напрягало, что австрийка Катарина Иннерхофер со штрафным кругом была впереди нее. Такого быть уж точно не должно. Лидировала Франция.

Резцова была следующей, кто должен был подтянуть команду хотя бы к топ-6. Кристина ушла вместе с Тириль Экхофф. Но пока норвежка справлялась с таким же заданием и приближалась к лидерам, Резцова никуда не продвинулась. Еще и на первом рубеже возникли проблемы.

Экхофф, кстати, уже была в 20-секундах от Ванессы Хинц, которая шла первой. Потом ее сменила Селия Аймонье, но норвежке было все равно кого обыгрывать. Несмотря на смазанную стойку, Тириль к передаче этапа достала француженку. А Резцова проиграла ей минуту ходом.

На заключительном этапе Юрлова-Перхт соперничала только с китаянкой Юаньмэн Чу и Лизой Терезой Хаузер за десятку сильнейших. Но боролась она с ними только до своей проблематичной стойки. Она сработала из семи и отпустила соперниц. На финиш Юрлова-Перхт пришла только 11-й. Так плохо в этом сезоне мы еще в эстафетах не выступали.