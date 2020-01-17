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17 января, источник: БЕЛТА

Белоруска Аделина Сабитова стала 33-й в спринте на этапе Кубка IBU в Осрблье, золото у норвежки Каролине Эрдал

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Аделина Сабитова заняла 33-е место в спринте на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Аделина Сабитова пришла к финишу спустя 2 мин. 8,1 сек. после победительницы, не закрыв две мишени.

Викторию праздновала норвежская биатлонистка Каролине Эрдал с результатом 20 мин. 47,1 сек. (0+1). Второе место заняла россиянка Виктория Сливко, стрелявшая без промаха, но уступившая скандинавке 19,7 сек. Третьей стала еще одна россиянка Екатерина Глазырина. На ее счету один промах и 19,8 сек. отставания от норвежки.

Всего до финиша добрались 84 стреляющие лыжницы.

Пятый этап Кубка IBU должен был состояться в польском городе Душники-Здруй, однако из-за теплой погоды состязания перенесли в словацкую деревню Осрблье, которая принимала четвертый этап Кубка IBU. Завершатся соревнования 18 января гонками преследования у мужчин и женщин.

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