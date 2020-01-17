Белоруска Аделина Сабитова стала 33-й в спринте на этапе Кубка IBU в Осрблье, золото у норвежки Каролине Эрдал

Аделина Сабитова пришла к финишу спустя 2 мин. 8,1 сек. после победительницы, не закрыв две мишени.

Викторию праздновала норвежская биатлонистка Каролине Эрдал с результатом 20 мин. 47,1 сек. (0+1). Второе место заняла россиянка Виктория Сливко, стрелявшая без промаха, но уступившая скандинавке 19,7 сек. Третьей стала еще одна россиянка Екатерина Глазырина. На ее счету один промах и 19,8 сек. отставания от норвежки.

Всего до финиша добрались 84 стреляющие лыжницы.