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21:14 (мск), источник: Газета.Ру

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.

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Инцидент произошел на третьем этапе эстафетной гонки 4×6 км. После того, как отечественная спортсменка заметила, что мишени начали закрываться справа налево, она выстрелила по двум закрытым белорусской мишеням, так как неиспользованных патронов оставаться не должно.

Известно, что это не совсем правильно, так как в таких случаях биатлонистки должны обращаться к судье.

Сборная России заняла 11-е место в эстафете, отстав от победительниц из Норвегии на две с половиной минуты.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Франция
    Франция
  • 3
    Швейцария
    Швейцария
17.01.2020 16:30Рупольдинг (Германия)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Каролин Кноттен, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
01:08.46,4
2ФранцияФранция
Жюли Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза
+10,7
3ШвейцарияШвейцария
Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки
+20,7
4ГерманияГермания
Каролин Хорхлер, Франциска Пройсс, Ванесса Хинц, Дениза Херманн
+31,7
5ШвецияШвеция
Анна Магнуссон, Лина Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг
+54,3
6УкраинаУкраина
Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная
+54,8
7ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Микела Каррара, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо
+59,7
8АвстрияАвстрия
Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер, Кристина Ридер, Лиза Тереза Хаузер
+02.05,7
9КитайКитай
Тан Цзялинь, Чжан Янь, Мэн Фаньци, Чу Юаньмэн
+02.15,7
10СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Дидра Ирвин
+02.32,9
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