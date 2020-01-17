Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России
Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
Инцидент произошел на третьем этапе эстафетной гонки 4×6 км. После того, как отечественная спортсменка заметила, что мишени начали закрываться справа налево, она выстрелила по двум закрытым белорусской мишеням, так как неиспользованных патронов оставаться не должно.
Известно, что это не совсем правильно, так как в таких случаях биатлонистки должны обращаться к судье.
Сборная России заняла 11-е место в эстафете, отстав от победительниц из Норвегии на две с половиной минуты.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:08.46,4
|2
|Франция
|+10,7
|3
|Швейцария
|+20,7
|4
|Германия
|+31,7
|5
|Швеция
|+54,3
|6
|Украина
|+54,8
|7
|Италия
|+59,7
|8
|Австрия
|+02.05,7
|9
|Китай
|+02.15,7
|10
|США
|+02.32,9