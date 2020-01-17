Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

Инцидент произошел на третьем этапе эстафетной гонки 4×6 км. После того, как отечественная спортсменка заметила, что мишени начали закрываться справа налево, она выстрелила по двум закрытым белорусской мишеням, так как неиспользованных патронов оставаться не должно.

Известно, что это не совсем правильно, так как в таких случаях биатлонистки должны обращаться к судье.