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11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
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15:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Поршнева стала второй в пасьюте на этапе Кубка IBU в Словакии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Поршнева завоевала серебро в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Словакии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Победу одержала шведка Элизабет Хегберг, допустившая один промах на четырех огневых рубежах и показавшая результат 28 минут 35,5 секунды. Поршнева (2 промаха) уступила ей 18,0 секунды, замкнула тройку призеров немка Франциска Хильдебранд (1 промах, +25,7 секунды).

Остальные представительницы России показали следующие результаты: Виктория Сливко (1 промах, +35,1 секунды) — пятое место, Екатерина Глазырина (5 промахов, +1 минута 47,3 секунды) — 12-е, Ульяна Кайшева (1 промах, +1.50,8) — 13-е, Анна Никулина (4 промаха, +2.36,5) — 18-е, Наталья Гербулова (4 промаха, +2.49,1) — 21-е.

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