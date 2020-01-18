Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира

Источник: РИА "Новости"

Победу в гонке одержала команда Франции, показав результат один час 18 минут и 11,2 секунды. Вторыми стали норвежцы, отставшие от победителей на одну минуту и 12,2 секунды. Третье место заняли австрийцы с отставанием в одну минуту и 24,3 секунды. Россияне Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов стали четвертыми, отстав на одну минуту и 32,3 секунды.

Российские биатлонисты не попадают в первую тройку с 14 декабря 2019 года. Тогда Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Две последние гонки в рамках этапа в Рупольдинге пройдут 19 января. В 14:15 по московскому времени начнется гонка преследования у женщин, в 16:30 — у мужчин.