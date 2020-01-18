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18:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира

Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Полные результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

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Источник: РИА "Новости"

Победу в гонке одержала команда Франции, показав результат один час 18 минут и 11,2 секунды. Вторыми стали норвежцы, отставшие от победителей на одну минуту и 12,2 секунды. Третье место заняли австрийцы с отставанием в одну минуту и 24,3 секунды. Россияне Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов стали четвертыми, отстав на одну минуту и 32,3 секунды.

Российские биатлонисты не попадают в первую тройку с 14 декабря 2019 года. Тогда Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Две последние гонки в рамках этапа в Рупольдинге пройдут 19 января. В 14:15 по московскому времени начнется гонка преследования у женщин, в 16:30 — у мужчин.

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18.01.2020 16:15Рупольдинг (Германия)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ФранцияФранция
Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе
01:18.11,2
2НорвегияНорвегия
Йоханнес Дале, Эрленн Бьентегорд, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен
+01.12,2
3АвстрияАвстрия
Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард
+01.24,3
4РоссияРоссия
Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов
+01.32,3
5ГерманияГермания
Роман Рес, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+02.13,1
6БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобостов, Роман Елетнов
+02.39,0
7СловенияСловения
Рок Тршан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Миха Довжан
+02.55,7
8УкраинаУкраина
Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный
+03.42,6
9ШвецияШвеция
Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
+04.05,9
10СШАСША
Лейф Нордгрен, Шон Догерти, Пол Скоммер, Джейк Браун
+04.09,8
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