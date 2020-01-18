Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
18:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Снова с деревянной медалью. России не хватает скорости

Стреляли сегодня хорошо.

Наверх
Источник: Reuters

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета 4×7,5 км

1. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе) — 10,7 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов).

2. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен) — 1:08.46,4 (0 + 10).

3. Австрия (Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард) — 20,7 (0 + 4).

4. Россия (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 2.33,8 (0 + 5)

5. Германия (Роман Реес, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 31,7 (0 + 12).

Беглого взгляда на составы было достаточно, чтобы понять: для России многое будет зависеть от третьего этапа. Эдуард Латыпов — слабое звено этой команды.

В половине личных гонок этого сезона он не попадал даже в топ-50. Но вот в эстафетах смотрелся совсем неплохо. Не подвел Эдуард и на этот раз. Сегодня спортсмен справился со своим этапом и у России были все шансы бороться за медали.

Читайте также
Латыпов бежал на лыжах Логинова в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Логинов ничего не смог противопоставить Эберхарду

До бронзы команде не хватило совсем чуть-чуть и претензии к себе в этой связи может предъявлять каждый.

Евгений Гараничев промазал дважды, а по скорости проиграл шустрому китайцу Ченгу. Сразу вспомнилась вчерашняя борьба женской сборной с Китаем за десятку и стало грустно.

Матвей Елисеев как обычно подсел на последнем круге — ногами на этапе его обошли и украинец Прима, и белорус Бочарников, и канадец Гоу. Про норвежцев и французов мы даже не говорим.

Латыпов не поразил воображение, но на фоне личных стартов был очень хорош. Все-таки он — командный боец. При всей его блеклости в индивидуальных гонках, сегодня он был не хуже партнеров по сборной. Взял только один доппатрон. Да, сдал на последнем круге. Но если смотреть на чистую скорость, то бежал на уровне Елисеева и Логинова.

Когда Латыпову передали эстафету, Россия отставала от третьей позиции на 19 сек. Когда он отправлял на дистанцию Логинова, до бронзы была 21 сек. Сопоставимо. И Александру в оптимальных кондициях такой гандикап отыгрывать вполне по силам.

Другое дело, что сейчас они не оптимальные. А шанс был великолепный. Австриец Эберхард промазал на лежке и Александр за счет чистой стрельбы достал Юлиана. Но вот в решающий момент, на стойке, произошла обратная ситуация. Эберхард собрался и сработал идеально, а Логинову потребовался доп. Тем не менее на выходе на последний круг спортсменов разделяло меньше 7 сек. С учетом того, что грузный австриец — тот еще финишер, казалось, наш спортсмен бросится в погоню.

Однако ничего такого не произошло. 33-летний австриец, который в этом сезоне только раз занимал место выше десятого, не подпустил лидера российской сборной даже на миллиметр. Напротив — увеличил отрыв. У нас снова деревянная медаль.

Читайте также
Россия — лучшая из не ходивших на круг. Экспериментальный состав в шаге от подиума

Разбежимся ли к чемпионату мира?

Победили французы. Они решили все вопросы уже по итогам двух этапов. Жаклен и Фуркад нарисовали Дестье и Фийону-Майе 1.19 форы над ближайшими соперниками и вторую половину эстафеты трехцветные бежали в удовольствие.

Все идет к тому, что на чемпионате мира в этом виде программы за золото будут биться как раз французы и норвежцы, которых усилит Йоханнес Бе.

Про наши перспективы рассуждать сейчас сложно. Понятно, что России по силам быть в тройке. Но для этого нужно, чтобы в Антерсельве наша команда вышла на пик формы. Пока же ее сильно болтает. И если со стрельбой все более или менее нормально, то вот со скоростью ситуация пока очень печальная.

Владимир Иванов

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Читайте также
  • 1
    Франция
    Франция
  • 2
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Австрия
    Австрия
18.01.2020 16:15Рупольдинг (Германия)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ФранцияФранция
Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе
01:18.11,2
2НорвегияНорвегия
Йоханнес Дале, Эрленн Бьентегорд, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен
+01.12,2
3АвстрияАвстрия
Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард
+01.24,3
4РоссияРоссия
Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов
+01.32,3
5ГерманияГермания
Роман Рес, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+02.13,1
6БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобостов, Роман Елетнов
+02.39,0
7СловенияСловения
Рок Тршан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Миха Довжан
+02.55,7
8УкраинаУкраина
Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный
+03.42,6
9ШвецияШвеция
Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
+04.05,9
10СШАСША
Лейф Нордгрен, Шон Догерти, Пол Скоммер, Джейк Браун
+04.09,8
Смотреть полные результаты гонки
Кубок мира
Общий зачет
 Кого уйдет из "Спартака", кого купит "Зенит" и за сколько. Таблица трансферов РПЛ
Гонорары Медведевой и песни Билана. Из-за чего повздорили Рудковская и Авербух
«Зенит» хочет подписать казахскую суперзвезду
«Манчестер Сити» потерял очки в домашней игре с середняком АПЛ
Владелец — в розыске: какой клуб возглавит Кононов
Девушке из России светит срок за связь с игроком «Милана» (фото)
Хорватский футболист объявил об уходе из ЦСКА
Дубль Каземиро принес «Реалу» победу над «Севильей» в примере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь