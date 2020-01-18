Снова с деревянной медалью. России не хватает скорости
Стреляли сегодня хорошо.
Стреляли сегодня хорошо.
Рупольдинг (Германия)
Мужчины
Эстафета 4×7,5 км
1. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе) — 10,7 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов).
2. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен) — 1:08.46,4 (0 + 10).
3. Австрия (Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард) — 20,7 (0 + 4).
4. Россия (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 2.33,8 (0 + 5)
5. Германия (Роман Реес, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 31,7 (0 + 12).
В половине личных гонок этого сезона он не попадал даже в топ-50. Но вот в эстафетах смотрелся совсем неплохо. Не подвел Эдуард и на этот раз. Сегодня спортсмен справился со своим этапом и у России были все шансы бороться за медали.
До бронзы команде не хватило совсем
Евгений Гараничев промазал дважды, а по скорости проиграл шустрому китайцу Ченгу. Сразу вспомнилась вчерашняя борьба женской сборной с Китаем за десятку и стало грустно.
Матвей Елисеев как обычно подсел на последнем круге — ногами на этапе его обошли и украинец Прима, и белорус Бочарников, и канадец Гоу. Про норвежцев и французов мы даже не говорим.
Латыпов не поразил воображение, но на фоне личных стартов был очень хорош.
Другое дело, что сейчас они не оптимальные. А шанс был великолепный. Австриец Эберхард промазал на лежке и Александр за счет чистой стрельбы достал Юлиана. Но вот в решающий момент, на стойке, произошла обратная ситуация. Эберхард собрался и сработал идеально, а Логинову потребовался доп. Тем не менее на выходе на последний круг спортсменов разделяло меньше 7 сек. С учетом того, что грузный австриец — тот еще финишер, казалось, наш спортсмен бросится в погоню.
Однако ничего такого не произошло. 33-летний австриец, который в этом сезоне только раз занимал место выше десятого, не подпустил лидера российской сборной даже на миллиметр. Напротив — увеличил отрыв. У нас снова деревянная медаль.
Победили французы. Они решили все вопросы уже по итогам двух этапов. Жаклен и Фуркад нарисовали Дестье и
Все идет к тому, что на чемпионате мира в этом виде программы за золото будут биться как раз французы и норвежцы, которых усилит Йоханнес Бе.
Про наши перспективы рассуждать сейчас сложно. Понятно, что России по силам быть в тройке. Но для этого нужно, чтобы в Антерсельве наша команда вышла на пик формы. Пока же ее сильно болтает. И если со стрельбой все более или менее нормально, то вот со скоростью ситуация пока очень печальная.
Владимир Иванов
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|01:18.11,2
|2
|Норвегия
|+01.12,2
|3
|Австрия
|+01.24,3
|4
|Россия
|+01.32,3
|5
|Германия
|+02.13,1
|6
|Беларусь
|+02.39,0
|7
|Словения
|+02.55,7
|8
|Украина
|+03.42,6
|9
|Швеция
|+04.05,9
|10
|США
|+04.09,8