Снова с деревянной медалью. России не хватает скорости

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Рупольдинг (Германия)

Мужчины

Эстафета 4×7,5 км

1. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе) — 10,7 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов).

2. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен) — 1:08.46,4 (0 + 10).

3. Австрия (Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард) — 20,7 (0 + 4).

4. Россия (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 2.33,8 (0 + 5)

5. Германия (Роман Реес, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 31,7 (0 + 12).

Беглого взгляда на составы было достаточно, чтобы понять: для России многое будет зависеть от третьего этапа. Эдуард Латыпов — слабое звено этой команды.

В половине личных гонок этого сезона он не попадал даже в топ-50. Но вот в эстафетах смотрелся совсем неплохо. Не подвел Эдуард и на этот раз. Сегодня спортсмен справился со своим этапом и у России были все шансы бороться за медали.

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Логинов ничего не смог противопоставить Эберхарду

До бронзы команде не хватило совсем чуть-чуть и претензии к себе в этой связи может предъявлять каждый.

Евгений Гараничев промазал дважды, а по скорости проиграл шустрому китайцу Ченгу. Сразу вспомнилась вчерашняя борьба женской сборной с Китаем за десятку и стало грустно.

Матвей Елисеев как обычно подсел на последнем круге — ногами на этапе его обошли и украинец Прима, и белорус Бочарников, и канадец Гоу. Про норвежцев и французов мы даже не говорим.

Латыпов не поразил воображение, но на фоне личных стартов был очень хорош. Все-таки он — командный боец. При всей его блеклости в индивидуальных гонках, сегодня он был не хуже партнеров по сборной. Взял только один доппатрон. Да, сдал на последнем круге. Но если смотреть на чистую скорость, то бежал на уровне Елисеева и Логинова.

Когда Латыпову передали эстафету, Россия отставала от третьей позиции на 19 сек. Когда он отправлял на дистанцию Логинова, до бронзы была 21 сек. Сопоставимо. И Александру в оптимальных кондициях такой гандикап отыгрывать вполне по силам.

Другое дело, что сейчас они не оптимальные. А шанс был великолепный. Австриец Эберхард промазал на лежке и Александр за счет чистой стрельбы достал Юлиана. Но вот в решающий момент, на стойке, произошла обратная ситуация. Эберхард собрался и сработал идеально, а Логинову потребовался доп. Тем не менее на выходе на последний круг спортсменов разделяло меньше 7 сек. С учетом того, что грузный австриец — тот еще финишер, казалось, наш спортсмен бросится в погоню.

Однако ничего такого не произошло. 33-летний австриец, который в этом сезоне только раз занимал место выше десятого, не подпустил лидера российской сборной даже на миллиметр. Напротив — увеличил отрыв. У нас снова деревянная медаль.

Разбежимся ли к чемпионату мира?

Победили французы. Они решили все вопросы уже по итогам двух этапов. Жаклен и Фуркад нарисовали Дестье и Фийону-Майе 1.19 форы над ближайшими соперниками и вторую половину эстафеты трехцветные бежали в удовольствие.

Все идет к тому, что на чемпионате мира в этом виде программы за золото будут биться как раз французы и норвежцы, которых усилит Йоханнес Бе.

Про наши перспективы рассуждать сейчас сложно. Понятно, что России по силам быть в тройке. Но для этого нужно, чтобы в Антерсельве наша команда вышла на пик формы. Пока же ее сильно болтает. И если со стрельбой все более или менее нормально, то вот со скоростью ситуация пока очень печальная.

Владимир Иванов