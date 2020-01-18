Белозеров признал ошибку тренеров в подготовке биатлонистов России к январским этапам КМ

Источник: РИА "Новости"

В субботу сборная России заняла четвертое место в эстафете 4×7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе российской команды выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Победителями стали биатлонисты сборной Франции, которым российская команда проиграла более полутора минут.

«Мы не совсем удачно провели предновогодние и новогодние каникулы. Наиболее плодотворно поработал в Тюмени Гараничев, у Латыпова и [Никиты] Поршнева полноценной работы не получилось, Евсеев встал на лыжи только 2 января. Логинову, в принципе, удалось заложить неплохой блок силовой работы, которую нужно выполнять заранее. В данный момент мы видим все минусы, и минусы это наши — тренерского штаба», — сказал Белозеров.

«На будущее, если мы хотим успешно участвовать в посленовогодних этапах, нужно проводить полноценные сборы, как это сделали белорусы, украинцы, немцы — они остались работать в Европе, а у нас был дисбаланс. Впереди у нас запланирован хороший сбор в итальянском Риднау — в прошлый раз он оказался для нас удачным, о чем говорят последовавшие за этим результаты», — сообщил тренер.

Четвертое место — результат удовлетворительный

В зачете мужских эстафет сборная России продолжает занимать четвертую позицию, в активе команды 167 очков после четырех гонок. Первыми идут норвежцы (234), вторыми — французы (216), третьими — немцы (176). В зачете Кубка наций россияне также занимают четвертую строчку (3851), на первом месте идут норвежцы (4511), второе место у сборной Франции (4400), третье — у команды Германии (3951).

«Мы уже в третий раз четвертые, заканчиваем совсем рядом с бронзой, — отметил Белозеров. — Прекрасно понимаем, как за нас переживают наши болельщики, как нам нужен положительный фон для дальнейшей работы. Но с другой стороны, у меня претензий к ним нет, и результат на данный момент нужно признать удовлетворительным, обидным я его не назову».

Белозеров подчеркнул, что команда готовилась к серьезной борьбе: «Было понимание, что будет тяжело и жестко, но мы к этому готовились, рассчитывая, что у нас будет возможность зацепиться за бронзу. Понятно, что французы по спринту были в серьезном отрыве, стабильно выступают норвежцы, а бронза, на которую вместе с нами претендовали те же немцы, австрийцы, шведы, нам была по силам».