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20:44 (мск), источник: ТАСС

Белозеров: Функциональное состояние биатлониста Елисеева вызывает серьезные опасения

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Функциональное состояние российского биатлониста Матвея Елисеева на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге вызывает серьезные опасения. Такое мнение высказал ТАСС старший тренер сборной России Сергей Белозеров.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу сборная России в составе Евгения Гараничева, Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова стала четвертой в эстафете 4×7,5 км на этапе Кубка мира в Рупольдинге, проиграв более полутора минут победителям гонки французам.

«Логистика передвижений Елисеева, который принимал участие в Рождественской гонке в Германии, выстроилась так, что на лыжи он встал лишь 2 января, пропустив 11 дней. Для него это большой минус, и его состояние сегодня у меня вызывает реальные опасения», — сообщил Белозеров.

«Завтра нас ждет гонка преследования. Нами взят такой курс — сохранить Елисеева в числе 15 лучших, чтобы затем он имел возможность выступить в масс-старте, — отметил тренер. — Сейчас нам нужно четко продумать тактику его участия в соревнованиях, чтобы не загнать Матвея в яму. Иначе на сборе можем его и не “реанимировать”».

В нынешнем сезоне Елисеев завоевал бронзовую награду на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в эстафете. В активе 26-летнего спортсмена также золотая и серебряная награды первенства Европы.

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