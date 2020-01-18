Белозеров: Функциональное состояние биатлониста Елисеева вызывает серьезные опасения

Источник: РИА "Новости"

В субботу сборная России в составе Евгения Гараничева, Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова стала четвертой в эстафете 4×7,5 км на этапе Кубка мира в Рупольдинге, проиграв более полутора минут победителям гонки французам.

«Логистика передвижений Елисеева, который принимал участие в Рождественской гонке в Германии, выстроилась так, что на лыжи он встал лишь 2 января, пропустив 11 дней. Для него это большой минус, и его состояние сегодня у меня вызывает реальные опасения», — сообщил Белозеров.

«Завтра нас ждет гонка преследования. Нами взят такой курс — сохранить Елисеева в числе 15 лучших, чтобы затем он имел возможность выступить в масс-старте, — отметил тренер. — Сейчас нам нужно четко продумать тактику его участия в соревнованиях, чтобы не загнать Матвея в яму. Иначе на сборе можем его и не “реанимировать”».