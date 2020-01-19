Женская сборная по биатлону убежала от нового антирекорда. И на том спасибо
Ирина Старых прорвалась с 60-го места на 27-е. Теперь радуемся и такому?
Ирина Старых прорвалась с 60-го места на 27-е. Теперь радуемся и такому?
Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге приносит поклонникам женской сборной России одно только разочарование. В спринте наши девушки установили антирекорд сезона в личных гонках, не попав в топ-35 и показав при этом очень медленный ход. Через два дня в эстафете команда России стала 11-й — это худший результат за последние три года на Кубке мира. Стоило ли в третьей женской гонке этапа ждать ещё одного обескураживающего разочарования?
Пожалуй, нет. Наши девушки, стартуя с невысоких позиций в гонках преследования, обычно прорываются вверх —
Тириль Экхофф, умчавшаяся в гонку первой, свой 30-секундный отрыв без особых усилий укрепила: первой пришла на огневой рубеж, и, закрыв все пять мишеней, лидером его покинула. Чуть отставшие Вирер и Эберг тоже стреляли точно и за норвежкой удержались. Под овации трибун к лидирующей группе здорово подтянулись и немки: Херрман, Пройс и Хинц.
Следить за россиянками было больно.
Тириль Экхофф ко второй «лёжке» подобралась в комфортном темпе, обстреляла все габариты, но
Если бы Тириль Экхофф чисто отработала и на третьем огневом рубеже, гонку можно было бы заканчивать досрочно. Но норвежка промахнулась вторым выстрелом, пробежала один штрафной круг и минута отрыва превратилась в 35 секунд. Зато соперниц в борьбе за победу осталось двое: Фиалкова и Эберг. Вирер промахнулась дважды и отступила на далёкое девятое место.
Ирина Старых была близка к тому, чтобы продолжить эффектный прорыв с 60-го места, но промахнулась пятым выстрелом и не смогла ворваться в десятку, хотя шанс на это был. Куклина тоже была в топ-30. Резцова шла по трассе 35-й, а
Тириль на последнем огневом рубеже отработала безупречно и уже, вставая с коврика, улыбалась тренерам и зрителям. Эберг и Фиалкова промахнулись по разу и дали шанс преследовательницам, но Хинц и Рёйселанд им не воспользовались. В итоге шведка Эберг проиграла Фиалковой дуэль за серебро. А в пятёрке оказались сразу ещё две её соотечественницы: Перссон и Скоттхейм.
Михаил Чесалин
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|34.08,7
|2
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+46,3
|3
|Ханна Эберг
|Швеция
|+55,1
|4
|Юханна Скоттхайм
|Швеция
|+57,3
|5
|Лина Перссон
|Швеция
|+01.02,6
|6
|Дениза Херманн
|Германия
|+01.11,8
|7
|Моника Хойниш
|Польша
|+01.12,1
|8
|Вита Семеренко
|Украина
|+01.13,1
|9
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+01.38,5
|10
|Сьюзен Данкли
|США
|+01.39,7