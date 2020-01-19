Мартен Фуркад выиграл четвертую подряд личную гонку в рамках Кубка мира
ТАСС, 19 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира, который завершился в немецком Рупольдинге.
ТАСС, 19 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира, который завершился в немецком Рупольдинге.
Фуркад преодолел 12,5 км за 31 минуту 26,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй результат показал его соотечественник Кентен
Фуркад выиграл четвертую подряд личную гонку на Кубке мира, на предыдущем этапе, в немецком Оберхофе, он стал победителем спринта и
В общем зачете Кубка мира после 11 гонок продолжают лидировать Фуркад (507 очков),
Фуркаду 31 год, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В его активе также 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, семь раз француз побеждал в общем зачете Кубка мира, что является рекордом соревнований.
Следующий этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке с 23 по 26 января.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|31.26,8
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+17,6
|3
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+46,0
|4
|Симон Дестье
|Франция
|+46,1
|5
|Бенедикт Долль
|Германия
|+52,2
|6
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+01.04,9
|7
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+01.05,4
|8
|Антонен Гигонна
|Франция
|+01.06,4
|9
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+01.07,4
|10
|Александр Логинов
|Россия
|+01.08,7