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17:31 (мск), источник: ТАСС

Мартен Фуркад выиграл четвертую подряд личную гонку в рамках Кубка мира

ТАСС, 19 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира, который завершился в немецком Рупольдинге.

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Источник: РИА "Новости"

Фуркад преодолел 12,5 км за 31 минуту 26,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй результат показал его соотечественник Кентен Фийон-Майе (отставание 17,6 секунды; 1 промах), третьим к финишу пришел норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+46,0; 1 промах). Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место (+1.08,7; 2), Евгений Гараничев стал 22-м (+2.30,8; 0), Матвей Елисеев — 23-м (+2.33,5; 4), Эдуард Латыпов — 38-м (+3.16,6; 4).

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Фуркад выиграл четвертую подряд личную гонку на Кубке мира, на предыдущем этапе, в немецком Оберхофе, он стал победителем спринта и масс-старта, в Рупольдинге француз одержал победу в спринте.

В общем зачете Кубка мира после 11 гонок продолжают лидировать Фуркад (507 очков), Фийон-Майе (436) и француз Симон Дестье (435). Норвежец Йоханнес Бё, пропускающий январские этапы Кубка мира из-за рождения ребенка, опустился на седьмую строчку (374). Логинов идет пятым (390), Елисеев — 11-м (299), Гараничев — 33-м (98), Никита Поршнев — 39-м (64), Дмитрий Малышко — 54-м (32), Антон Бабиков — 57-м (27), Эдуард Латыпов — 62-м (22). В зачете гонок преследования лидерство удерживает Фийон-Майе (140), далее идут Фуркад (127) и француз Эмильен Жаклен (124), лучшим из россиян является Логинов, располагающийся на шестой строчке (113).

Фуркаду 31 год, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В его активе также 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, семь раз француз побеждал в общем зачете Кубка мира, что является рекордом соревнований.

Следующий этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке с 23 по 26 января.

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18 декабря 2019© Ньюстюб
  • 1
    Мартен Фуркад
    Франция
    Франция
  • 2
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 3
    Ветле Кристиансен
    Норвегия
    Норвегия
19.01.2020 16:30Рупольдинг (Германия)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Мартен ФуркадФранцияФранция31.26,8
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+17,6
3Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+46,0
4Симон ДестьеФранцияФранция+46,1
5Бенедикт ДолльГерманияГермания+52,2
6Эмильян ЖакленФранцияФранция+01.04,9
7Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.05,4
8Антонен ГигоннаФранцияФранция+01.06,4
9Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+01.07,4
10Александр ЛогиновРоссияРоссия+01.08,7
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Кубок мира
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