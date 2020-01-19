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19:23 (мск), источник: БЕЛТА

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дистанцию в 12,5 км французский биатлонист преодолел за 31 мин. 26,8 сек., не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым к финишу пришел его соотечественник Кантен Фийон Майе, уступив Фуркаду 17 сек. и допустив один промах. Замкнул тройку сильнейших норвежец Ветле Шестад Кристинасен, отставший от победителя на 46 сек.

Лучший из белорусов Роман Елетнов занял 27-ю позицию в итоговом протоколе. Допустив три промаха, он проиграл Мартену Фуркаду 2 мин. 48,6 сек. Никита Лобастов финишировал 30-м (отставание от победителя — 2 мин. 48,6 сек., два промаха). Антон Смольский закончил гонку 41-м (отставание 3 мин. 29,9 сек., две незакрытые мишени).

  • 1
    Мартен Фуркад
    Франция
    Франция
  • 2
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 3
    Ветле Кристиансен
    Норвегия
    Норвегия
19.01.2020 16:30Рупольдинг (Германия)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Мартен ФуркадФранцияФранция31.26,8
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+17,6
3Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+46,0
4Симон ДестьеФранцияФранция+46,1
5Бенедикт ДолльГерманияГермания+52,2
6Эмильян ЖакленФранцияФранция+01.04,9
7Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.05,4
8Антонен ГигоннаФранцияФранция+01.06,4
9Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+01.07,4
10Александр ЛогиновРоссияРоссия+01.08,7
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Кубок мира
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