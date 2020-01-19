Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Дистанцию в 12,5 км французский биатлонист преодолел за 31 мин. 26,8 сек., не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым к финишу пришел его соотечественник Кантен Фийон Майе, уступив Фуркаду 17 сек. и допустив один промах. Замкнул тройку сильнейших норвежец Ветле Шестад Кристинасен, отставший от победителя на 46 сек.