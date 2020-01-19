Белоруска Ирина Кривко занимает 18-е место в генеральной классификации Кубка мира по биатлону

На счету уроженки Сенно 196 очков. Что касается остальных белорусских биатлонисток, то Анна Сола находится на 45-й позиции (57 пунктов), Елена Кручинкина — 51-я (45), а Динара Алимбекова — 68-я (15). Лидирует норвежка Тириль Экхофф (501). Следом в тройке сильнейших Доротея Вирер из Италии (459) и шведка Ханна Эберг (342).

В мужском зачете Кубка мира после пяти этапов лучший из белорусских стреляющих лыжников Роман Елетнов занимает 34-ю позицию с 95-ю баллами. На счету Сергея Бочарникова 48-е место и 46 пунктов, Никита Лобастов — 59-й (46 очков), Дмитрий Смольский — 59-й (26).