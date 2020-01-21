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13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Халили вошел в состав сборной России на юниорский ЧМ по биатлону

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Биатлонист Саид Каримулла Халили вошел в заявку сборной России для участия в чемпионате и первенстве мира среди юниоров и юношей в швейцарском Ленцерхайде, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Халили в нынешнем сезоне дебютировал в основной команде сборной России на этапах Кубка мира.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:

юниоры — Саид Каримулла Халили, Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Никита Матвеев и Даниил Серохвостов;.

юноши — Олег Домичек, Виталий Гатилов, Станислав Ильиных, Алексей Ковалев, Алексей Зубарев;.

юниорки — Анастасия Гореева, Анастасия Халиуллина, Инна Худорожкова, Алина Кудисова, Анастасия Шевченко;.

девушки — Амина Иванова, Любовь Калинина, Дарья Малышкина, Алена Мохова и Виктория Петрова.

Чемпионат и первенство мира среди юниоров и юношей пройдут с 26 января по 2 февраля.

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