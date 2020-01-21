Халили вошел в состав сборной России на юниорский ЧМ по биатлону

Халили в нынешнем сезоне дебютировал в основной команде сборной России на этапах Кубка мира.
Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:
юниоры — Саид Каримулла Халили, Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Никита Матвеев и Даниил Серохвостов;.
юноши — Олег Домичек, Виталий Гатилов, Станислав Ильиных, Алексей Ковалев, Алексей Зубарев;.
юниорки — Анастасия Гореева, Анастасия Халиуллина, Инна Худорожкова, Алина Кудисова, Анастасия Шевченко;.
девушки — Амина Иванова, Любовь Калинина, Дарья Малышкина, Алена Мохова и Виктория Петрова.
Чемпионат и первенство мира среди юниоров и юношей пройдут с 26 января по 2 февраля.