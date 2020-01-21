Халили вошел в состав сборной России на юниорский ЧМ по биатлону

Халили вошел в состав сборной России на юниорский ЧМ по биатлону

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Биатлонист Саид Каримулла Халили вошел в заявку сборной России для участия в чемпионате и первенстве мира среди юниоров и юношей в швейцарском Ленцерхайде, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.