Губерниев объяснил причины конфликта с Тихоновым

Источник: РИА "Новости"

Губерниев и Тихонов неоднократно вступали в заочные перепалки в прессе. Основной претензией экс-главы СБР к журналисту было то, что, по его мнению, Губерниев в своей биатлонной программе на «Матч ТВ» пытается «добить» спортсменов, которые показывают не самые удачные результаты.

«Как вам объяснить про Александра Ивновича Тихонова… Наверное, обратился ко мне через прессу, потому что я прекрасный комментатор. Моя команда — самая профессиональная на спортивном телевидении России. Когда такой выдающийся человек, как Александр Иванович Тихонов, обращает внимание каждый день по много раз на мою работу, это значит, что я нужен ему, биатлонным фанатам», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

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По словам комментатора, Тихонов никогда не появится в его программе.

«Это прекрасно! Мне особенно дороги те люди, которые каждый раз вопят, что они меня не смотрят. При этом каждый раз смотрят именно меня. Мы с нетерпением ждем Александра Ивановича на чемпионате мира в Антерсельве. Сразу хочу сказать, что Александра Ивановича не будет в программе “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”, потому что нам нужен конструктив, а не вопли», — отметил комментатор.