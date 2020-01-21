«Бардак в команде»: Резцова раскритиковала сборную России по биатлону

«Тренерский штаб не контролирует своих ведущих спортсменов, а в команде разлад и бардак. Александр Логинов поехал к ребёнку, а Сергей Белозёров был даже не в курсе. Разве так можно? У них нет никакой дисциплины и ответственности. Да, родился ребёнок, но ты можешь приехать к нему после чемпионата мира. Куда он денется? Если ты хочешь хорошо выступить на чемпионате мира, то к делу нужно относиться серьёзнее, дисциплина должна быть жёстче», — цитирует Резцову RT.