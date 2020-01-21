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15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бардак в команде»: Резцова раскритиковала сборную России по биатлону

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова призвала биатлонистов серьезнее относиться к своему делу и посоветовала тренерам ужесточить дисциплину в команде.

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Источник: Спорт РИА Новости

Российские биатлонисты не смогли занять призовые места на трех последних этапах Кубка мира в Анси, Оберхофе и Рупольдинге.

«Тренерский штаб не контролирует своих ведущих спортсменов, а в команде разлад и бардак. Александр Логинов поехал к ребёнку, а Сергей Белозёров был даже не в курсе. Разве так можно? У них нет никакой дисциплины и ответственности. Да, родился ребёнок, но ты можешь приехать к нему после чемпионата мира. Куда он денется? Если ты хочешь хорошо выступить на чемпионате мира, то к делу нужно относиться серьёзнее, дисциплина должна быть жёстче», — цитирует Резцову RT.

«Матвей Елисеев был лучшим из россиян в общем зачёте Кубка мира. Зачем он поехал на эту Рождественскую гонку? Это же обыкновенное шоу», — отметила спорстменка.

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