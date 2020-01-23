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19:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Идем на антирекорд. У России 21 гонка без медалей

Йоханнес Бе сходу победил. Король вернулся.

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Источник: Спорт-Экспресс

У этой гонки было две интриги. Первая: сдвинется ли что-то в лучшую сторону для российской сборной, которая после Нового года никак не может прийти в себя? Вторая: Йоханнес Бе. Норвежец по известным причинам пропустил Оберхоф и Рупольдинг, в результате чего скатился на седьмое место в общем зачете Кубка мира. Сразу задышал Мартен Фуркад. Сегодняшняя их дуэль была тем интереснее, что индивидуалка — конек француза. Если для многих эта дисциплина самая мучительная, то Фуркад ее обожает. И сегодня он бился как лев. Но…

Стрельцов обыграл всех, кроме Логинова

Елисееву предлагали пропустить старты в Поклюке, чтобы отдохнуть перед чемпионатом мира, однако Матвей отказался от такого предложения. Видимо, чувствует себя достаточно бодро.

Вот и начал он в своем стиле. Седьмой разгон, девятая промежуточная позиция на подходе к первому рубежу. Все вроде бы хорошо. Но сразу же — два промаха. И это в той гонке, где почти все зависит от точности. Две штрафные минуты в штиль — это до свидания.

После и темп у Елисеева пошел по нисходящей. Хотя на заключительном круге Матвей, несмотря на набравшиеся к тому моменту четыре промаха, был неплох.

До последней стрельбы претендовал на высокие места Логинов. По скорости Александр все еще далек от себя прошлогоднего (в этой гонке ногами Кентену Фийону-Майе он проиграл 1.20), а тут еще на заключительной стойке дважды дал маху. И это уже нехорошая тенденция — россиянин в нынешнем сезоне который уже раз мажет на последнем рубеже. Эдакий симптом Антона Шипулина. Хотя сегодня лидер нашей сборной даже с идеальной стрельбой был бы только пятым.

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Гараничев три рубежа стрелял точно, но на последнем ошибся трижды. А по скорости он все так же далек. В итоге привычное для Евгения в этом сезоне место в четвертом десятке.

Относительно порадовал Латыпов. У него один только промах. Эдуард к чемпионату мира все-таки обошел по очкам в Кубке мира Антона Бабикова.

Кто молодец, так это Кирилл Стрельцов. 23-летний спортсмен дебютировал в основной сборной и, по крайней мере, не дрогнул. Понятно, что бежал он не как Йоханнес Бе, зато начать в Кубке мира с четырех нулей — это очень круто. Стрельцов — 17-й. Из наших он проиграл только Логинову. 8 секунд. И одной этой гонкой сделал серьезную заявку для попадания на чемпионат мира.

А почему нет? Никому из нашей команды пробиться в топ-15 снова не сумел. И это уже 21-я к ряду гонка, в которой российские биатлонисты не могут завоевать медаль. Хуже было только четыре года назад, тогда серия достигла 25 стартов. Если в Поклюке медалей у нас не будет, антирекорд будет побит.

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Фуркад и Бе — битва титанов

Герой дня, безусловно, Йоханнес. Бе не выходил на старты месяц. Но вернулся и сразу же показал, кто в биатлонном доме хозяин. И для Фуркада — это настоящая драма.

Мартен феерил на немецких этапах. В Рупольдинге он не просто одержал три победы — даже ни единого промаха не допустил. Француз говорил, что вернул себе те ощущения, которые были в прошлые годы, когда он скопом собирал Большие и Малые хрустальные глобусы.

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Вот и сегодня Фуркад был безупречен. 20 выстрелов — 20 попаданий. По скорости — в первой тройке. Казалось бы, для победы сделано все. Но Йоханнес, который за последние 10 дней только раз держал в руках винтовку, все равно обыграл его.

Хотя Мартен не сдавался. Отыграл несколько секунд после четвертого рубежа. Плюс было падение на выходе со второго. Но вряд ли сам великий французский спортсмен внутри себя считает это достаточным оправданием. Он сделал все, что мог, провел блестящую гонку, а этого все равно не хватило. И теперь Фуркаду придется бегать с осознанием, что даже в идеальный для себя день судьба первого места — единственное, которое может его удовлетворить — зависит не от него. А от Йоханнеса Бе.

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МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия47.54,3 (0 промахов)
2Мартен ФуркадФранцияФранцияотставание 11,4 (0)
3Фабьен КлодФранцияФранция25,6 (0)
4Филипп НавратГерманияГермания36,7 (0)
5Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия1.02,4 (1)
6Тарьей БеНорвегияНорвегия1.26,4 (1)
7Кантен Фийон МайеФранцияФранция
8Йоханнес КюнГерманияГермания
9Ветле КристиансенНорвегияНорвегия
10Бенедикт ДолльГерманияГермания
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