Идем на антирекорд. У России 21 гонка без медалей

Источник: Спорт-Экспресс

У этой гонки было две интриги. Первая: сдвинется ли что-то в лучшую сторону для российской сборной, которая после Нового года никак не может прийти в себя? Вторая: Йоханнес Бе. Норвежец по известным причинам пропустил Оберхоф и Рупольдинг, в результате чего скатился на седьмое место в общем зачете Кубка мира. Сразу задышал Мартен Фуркад. Сегодняшняя их дуэль была тем интереснее, что индивидуалка — конек француза. Если для многих эта дисциплина самая мучительная, то Фуркад ее обожает. И сегодня он бился как лев. Но…

Стрельцов обыграл всех, кроме Логинова

Елисееву предлагали пропустить старты в Поклюке, чтобы отдохнуть перед чемпионатом мира, однако Матвей отказался от такого предложения. Видимо, чувствует себя достаточно бодро.

Вот и начал он в своем стиле. Седьмой разгон, девятая промежуточная позиция на подходе к первому рубежу. Все вроде бы хорошо. Но сразу же — два промаха. И это в той гонке, где почти все зависит от точности. Две штрафные минуты в штиль — это до свидания.

После и темп у Елисеева пошел по нисходящей. Хотя на заключительном круге Матвей, несмотря на набравшиеся к тому моменту четыре промаха, был неплох.

До последней стрельбы претендовал на высокие места Логинов. По скорости Александр все еще далек от себя прошлогоднего (в этой гонке ногами Кентену Фийону-Майе он проиграл 1.20), а тут еще на заключительной стойке дважды дал маху. И это уже нехорошая тенденция — россиянин в нынешнем сезоне который уже раз мажет на последнем рубеже. Эдакий симптом Антона Шипулина. Хотя сегодня лидер нашей сборной даже с идеальной стрельбой был бы только пятым.

Гараничев три рубежа стрелял точно, но на последнем ошибся трижды. А по скорости он все так же далек. В итоге привычное для Евгения в этом сезоне место в четвертом десятке.

Относительно порадовал Латыпов. У него один только промах. Эдуард к чемпионату мира все-таки обошел по очкам в Кубке мира Антона Бабикова.

Кто молодец, так это Кирилл Стрельцов. 23-летний спортсмен дебютировал в основной сборной и, по крайней мере, не дрогнул. Понятно, что бежал он не как Йоханнес Бе, зато начать в Кубке мира с четырех нулей — это очень круто. Стрельцов — 17-й. Из наших он проиграл только Логинову. 8 секунд. И одной этой гонкой сделал серьезную заявку для попадания на чемпионат мира.

А почему нет? Никому из нашей команды пробиться в топ-15 снова не сумел. И это уже 21-я к ряду гонка, в которой российские биатлонисты не могут завоевать медаль. Хуже было только четыре года назад, тогда серия достигла 25 стартов. Если в Поклюке медалей у нас не будет, антирекорд будет побит.

Фуркад и Бе — битва титанов

Герой дня, безусловно, Йоханнес. Бе не выходил на старты месяц. Но вернулся и сразу же показал, кто в биатлонном доме хозяин. И для Фуркада — это настоящая драма.

Мартен феерил на немецких этапах. В Рупольдинге он не просто одержал три победы — даже ни единого промаха не допустил. Француз говорил, что вернул себе те ощущения, которые были в прошлые годы, когда он скопом собирал Большие и Малые хрустальные глобусы.

Вот и сегодня Фуркад был безупречен. 20 выстрелов — 20 попаданий. По скорости — в первой тройке. Казалось бы, для победы сделано все. Но Йоханнес, который за последние 10 дней только раз держал в руках винтовку, все равно обыграл его.