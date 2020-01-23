Стрельцов о дебютной гонке КМ: Доволен, но хочется большего

«Потерпеть, вроде, удалось на последнем круге. Не удалось пройти всю дистанции в более высоком темпе, ехал чуть ниже, чем хотелось бы. Может, горы, может, еще что-то. Конечно, доволен таким местом, но хочется большего. Гонка прошла как стандартная, ничего особого не было», — сказал Стрельцов в эфире «Матч ТВ».