Стрельцов о дебютной гонке КМ: Доволен, но хочется большего
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российский биатлонист Кирилл Стрельцов заявил, что доволен 17-м место в дебютной гонке Кубка мира, но ему хочется большего.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российский биатлонист Кирилл Стрельцов заявил, что доволен 17-м место в дебютной гонке Кубка мира, но ему хочется большего.
«Потерпеть, вроде, удалось на последнем круге. Не удалось пройти всю дистанции в более высоком темпе, ехал чуть ниже, чем хотелось бы. Может, горы, может, еще
Стрельцов в четверг стал 17-м в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|47.54,3 (0 промахов)
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|отставание 11,4 (0)
|3
|Фабьен Клод
|Франция
|25,6 (0)
|4
|Филипп Наврат
|Германия
|36,7 (0)
|5
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|1.02,4 (1)
|6
|Тарьей Бе
|Норвегия
|1.26,4 (1)
|7
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|8
|Йоханнес Кюн
|Германия
|9
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|10
|Бенедикт Долль
|Германия