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20:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стрельцов о дебютной гонке КМ: Доволен, но хочется большего

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российский биатлонист Кирилл Стрельцов заявил, что доволен 17-м место в дебютной гонке Кубка мира, но ему хочется большего.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Потерпеть, вроде, удалось на последнем круге. Не удалось пройти всю дистанции в более высоком темпе, ехал чуть ниже, чем хотелось бы. Может, горы, может, еще что-то. Конечно, доволен таким местом, но хочется большего. Гонка прошла как стандартная, ничего особого не было», — сказал Стрельцов в эфире «Матч ТВ».

Стрельцов в четверг стал 17-м в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Мартен Фуркад
    Франция
    Франция
  • 3
    Фабьен Клод
    Франция
    Франция
23.01.2020 16:15Поклюка (Словения)Индивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия47.54,3 (0 промахов)
2Мартен ФуркадФранцияФранцияотставание 11,4 (0)
3Фабьен КлодФранцияФранция25,6 (0)
4Филипп НавратГерманияГермания36,7 (0)
5Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия1.02,4 (1)
6Тарьей БеНорвегияНорвегия1.26,4 (1)
7Кантен Фийон МайеФранцияФранция
8Йоханнес КюнГерманияГермания
9Ветле КристиансенНорвегияНорвегия
10Бенедикт ДолльГерманияГермания
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