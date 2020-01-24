Немка Дениз Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Дениз Херрман преодолела 15 км за 41 мин. 33,4 сек. (0+0+0+0). Второй стала шведка Ханна Эберг (отставание 59,2 сек., 0+1+0+0). Замкнула тройку лидеров француженка Анаис Бескон (отставание 1 мин. 15,7 сек., 0+0+0+0).
Лучший результат у белорусских биатлонисток показала Елена Кручинкина, став 36-й. Анна Сола заняла 56-ю позицию, Ирина Кручинкина — 64-ю. Ирина Кривко не финишировала.
Всего стартовали 99 участниц.
Лучший результат среди белорусских парней в аналогичной гонке показал 23 января Сергей Бочарников, заняв 23-е место.
Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке, Мартен Фуркад — 2-й, Сергей Бочарников — 23-йПервым стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который преодолел дистанцию в 20 км за 47 мин. 54,3 сек (0+0+0+0). Второй результат показал семикратный обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад (отставание 11,4 сек., 0+0+0+0).
Продолжится этап в Поклюке 25 января сингл-микстом и смешанной эстафетой.
Завершатся состязания 26 января масс-стартами у мужчин и женщин.