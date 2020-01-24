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19:03 (мск), источник: БЕЛТА

Немка Дениз Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая биатлонистка Дениз Херрман заняла первое место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дениз Херрман преодолела 15 км за 41 мин. 33,4 сек. (0+0+0+0). Второй стала шведка Ханна Эберг (отставание 59,2 сек., 0+1+0+0). Замкнула тройку лидеров француженка Анаис Бескон (отставание 1 мин. 15,7 сек., 0+0+0+0).

Лучший результат у белорусских биатлонисток показала Елена Кручинкина, став 36-й. Анна Сола заняла 56-ю позицию, Ирина Кручинкина — 64-ю. Ирина Кривко не финишировала.

Всего стартовали 99 участниц.

Лучший результат среди белорусских парней в аналогичной гонке показал 23 января Сергей Бочарников, заняв 23-е место.

Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке, Мартен Фуркад — 2-й, Сергей Бочарников — 23-йПервым стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который преодолел дистанцию в 20 км за 47 мин. 54,3 сек (0+0+0+0). Второй результат показал семикратный обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад (отставание 11,4 сек., 0+0+0+0).

Продолжится этап в Поклюке 25 января сингл-микстом и смешанной эстафетой.

Завершатся состязания 26 января масс-стартами у мужчин и женщин.

  • 1
    Дениза Херманн
    Германия
    Германия
  • 2
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Анаис Бескон
    Франция
    Франция
24.01.2020 16:15Поклюка (Словения)Индивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Дениза ХерманнГерманияГермания41.33,4
2Ханна ЭбергШвецияШвеция+59,2
3Анаис БесконФранцияФранция+01.15,7
4Лиза ВиттоцциИталияИталия+01.21,7
5Франциска ПройссГерманияГермания+02.02,8
6Клэр ИганСШАСША+02.10,4
7Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+02.53,2
8Ирина СтарыхРоссияРоссия+02.59,5
9Аита ГаспаринШвейцарияШвейцария+03.02,6
10Эмма ЛандерКанадаКанада+03.06,8
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