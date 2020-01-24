Немка Дениз Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке, Мартен Фуркад — 2-й, Сергей Бочарников — 23-йПервым стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который преодолел дистанцию в 20 км за 47 мин. 54,3 сек (0+0+0+0). Второй результат показал семикратный обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад (отставание 11,4 сек., 0+0+0+0).