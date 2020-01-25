У сборной России по биатлону будет по три представителя на масс-стартах в Поклюке

Источник: РИА "Новости"

Сборную России в мужской и женской гонках представят по три спортсмена. Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт не попали в число участников.

У мужчин на масс-старт отобрались Александр Логинов и Матвей Елисеев, входящие в топ-25 общего зачёта Кубка мира, а также дебютант Кирилл Стрельцов, занявший 17-е место в индивидуальной гонке.

В число участниц женского масс-старта от России попали Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.