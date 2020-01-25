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16:46 (мск), источник: ТАСС

Сборная России заняла 13-е место в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Словении

ТАСС, 25 января. Сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой заняла 13-е место в сингл-миксте на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержала французская команда в составе Эмильена Жаклена и Анаис Бескон, они преодолели дистанцию за 38 минут 33,4 секунды, затратив пять дополнительных патронов на огневых рубежах. Вторыми стали эстонцы Рене Захна и Регина Оя (+5,9; 3), третьими — австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (+12,1; 6). Россияне уступили победителям 1 минуту 18,5 секунды, затратив 10 дополнительных патронов.

Для эстонских биатлонистов эта медаль стала четвертой в истории на этапах Кубка мира и первой — за последние 10 лет. В последний раз биатлонист из Эстонии поднимался на пьедестал почета 20 декабря 2009 года — Роланд Лессинг на этапе в Поклюке стал вторым. 13 марта 1999 года бронзу в масс-старте на этапе в Холменколлене выиграл Индрек Тобрелутс, а 12 февраля 1992 года на чемпионате мира, который прошел в рамках этапа Кубка мира в Новосибирске и состоял только из командных гонок, мужская сборная Эстонии стала третьей.

В общем зачете смешанных эстафет лидирует команда Швеции (137 очков), на втором месте идут норвежские биатлонисты (133), на третьем — команда Франции (128). Российская сборная располагается на 11-й позиции (100).

Этап Кубка мира в Поклюке завершится 26 января.

  • 1
    Франция
    Франция
  • 2
    Эстония
    Эстония
  • 3
    Австрия
    Австрия
25.01.2020 15:15Поклюка (Словения)Смешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ФранцияФранция
Эмильян Жаклен, Анаис Бескон
38.33,4 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)
2ЭстонияЭстония
Рене Цахкна, Регина Ойа
отставание 5,9 (0 + 3)
3АвстрияАвстрия
Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер
12,1 (0 + 6)
4КанадаКанада
Кристиан Гоу, Эмма Ландер
16,0 (0 + 6)
5УкраинаУкраина
Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина
28,8 (1 + 4)
6ШвейцарияШвейцария
Серафин Вистнер, Ирена Кадуриш
40,7 (0 + 7)
13РоссияРоссия
Эдуард Латыпов, Кристина Резцова
1.18,5 (0 + 10)
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