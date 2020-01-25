Сборная России заняла 13-е место в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Словении

Для эстонских биатлонистов эта медаль стала четвертой в истории на этапах Кубка мира и первой — за последние 10 лет. В последний раз биатлонист из Эстонии поднимался на пьедестал почета 20 декабря 2009 года — Роланд Лессинг на этапе в Поклюке стал вторым. 13 марта 1999 года бронзу в масс-старте на этапе в Холменколлене выиграл Индрек Тобрелутс, а 12 февраля 1992 года на чемпионате мира, который прошел в рамках этапа Кубка мира в Новосибирске и состоял только из командных гонок, мужская сборная Эстонии стала третьей.