Сборная России заняла 13-е место в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Словении
ТАСС, 25 января. Сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой заняла 13-е место в
ТАСС, 25 января. Сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой заняла 13-е место в
Победу одержала французская команда в составе Эмильена Жаклена и Анаис Бескон, они преодолели дистанцию за 38 минут 33,4 секунды, затратив пять дополнительных патронов на огневых рубежах. Вторыми стали эстонцы Рене Захна и Регина Оя (+5,9; 3), третьими — австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (+12,1; 6). Россияне уступили победителям 1 минуту 18,5 секунды, затратив 10 дополнительных патронов.
Для эстонских биатлонистов эта медаль стала четвертой в истории на этапах Кубка мира и первой — за последние 10 лет. В последний раз биатлонист из Эстонии поднимался на пьедестал почета 20 декабря 2009 года — Роланд Лессинг на этапе в Поклюке стал вторым. 13 марта 1999 года бронзу в
В общем зачете смешанных эстафет лидирует команда Швеции (137 очков), на втором месте идут норвежские биатлонисты (133), на третьем — команда Франции (128). Российская сборная располагается на 11-й позиции (100).
Этап Кубка мира в Поклюке завершится 26 января.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|38.33,4 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)
|2
|Эстония
|отставание 5,9 (0 + 3)
|3
|Австрия
|12,1 (0 + 6)
|4
|Канада
|16,0 (0 + 6)
|5
|Украина
|28,8 (1 + 4)
|6
|Швейцария
|40,7 (0 + 7)
|13
|Россия
|1.18,5 (0 + 10)