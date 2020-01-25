«В биатлоне ещё и стрелять надо». Сборной России пора брать пример с эстонцев

Источник: РИА "Новости"

Сборная России по биатлону потерпела очередную неудачу. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова заняли 13-е место. Эдуард сразу упал, потерял немало времени и не смог собраться на стрельбу. Кристина бежала отыгрывать, но тоже ошибалась. На двоих наши ребята настреляли 10 промахов.

По скорости всё было не так критично, и с нормальной стрельбой вполне можно было претендовать на медаль. Но в российском биатлоне в последнее время слишком много «если». Главный тренер нашей сборной Анатолий Хованцев постарался объяснить произошедшее и привёл в пример команду Эстонии.

— Анатолий Николаевич, вряд ли это выступление можно назвать удачным. Что произошло сегодня?

— Конечно, это очень неудачное выступление. Первая проблема случилась уже на первом круге, когда Латыпов упал на трассе. Сразу получил отставание в 10 секунд, из-за чего начал суетиться на стрельбе. Много запасных патронов взял, а потом в конце ещё начал проигрывать ходом.

— Можно сказать, что падение вообще испортила нам всю гонку сегодня?

— Понятно, что падение повлияло на результат. Но больше на «лёжку», куда Эдик пришёл и взял два запасных патрона. Потом мы делали ему поправку. Но всё равно он на второй «лёжке» бабахнул ещё два промаха.

— Что не получилось у Кристины Резцовой?

— У Кристины опять же очень много запасных патронов. Мы проиграли эту гонку на рубеже. Десять запасных для такой эстафеты, где собираются хорошие стрелки, это недопустимо! Посмотрите, Эстония взяла всего три запасных патрона и заняла второе место. Вот и всё объяснение.

— Россия ведь способна выступать и бежать как минимум не хуже Эстонии.

— Бежать то да, но ведь и стрелять ещё надо.

— Если смотреть на состав задним числом, можно ли было кого-то поменять на сингл-микст?

— У нас была возможность поставить Евгения Гараничева в эту эстафету, но тренерский штаб коллективно решил выбрать кандидатуру Латыпова. Решили попробовать Эдика на перспективу. Латыпов предпочтительнее смотрелся в лыжном ходе. А тут суетливая работа на первом этапе в группе. Думали, что он хорошо справится с этим. Потому выбор пал на него.