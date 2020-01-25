Россия — больше не биатлонная держава? Нас обыгрывают даже Латвия с Кореей!
А Эстония так и вовсе громит. Это просто позор.
А Эстония так и вовсе громит. Это просто позор.
Сборная России вновь осталась без медалей в очередных гонках шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Поклюке. Теперь уже не в личных, а в эстафетных. Ни в
То, что случилось в
Падение Латыпова на первом круге первого этапа при таком итоговом результате вряд ли можно рассматривать, как оправдание. Хотя старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров и заострил на этом внимание.
Но как тогда объяснить, что наших спортсменов хватает только на один короткий круг?
Дать на этот вопрос прямой и простой ответ никто не может и не хочет: спортсмены говорят, что не знают и не понимают, тренеры убеждают, что готовятся к чемпионату мира, а когда эта отмазка не катит, рассказывают, что многие готовились по своей программе.
Посмотрите, кому проиграли россияне, если исключить традиционно сильные биатлонные державы: Эстония (второе место!), Канада (четвёртое место), Швейцария (шестое место), Латвия (седьмое место), Корея (с бывшими россиянами в составе и кругом штрафа — восьмое место).
Не самый сильный состав у нас бежал в
Ну, а классическая смешанная эстафета только подтвердила тот уровень, на котором сейчас находится вся команда.
На фоне общей неготовности слова тренеров о том, что Матвей Елисеев и Александр Логинов должны привезти гандикап, выглядели, как насмешка. Именно такую задачу поставили перед
биатлонистами, которые выглядят просто загнанными. Может, лидеров сборной России стоило поберечь, а не заставлять бежать?
Ну не готова сейчас команда на подвиги — ни мужчины, ни женщины. В результате Лариса Куклина отправилась на свой этап с отставанием в 1 минуту и 40 секунд. По 50 секунд отставания на первом и втором этапах. Куклина отстреляла очень быстро, допустив один промах последним выстрелом на стойке, но что толку?
Если функционально не готовы, то ничего не сделаешь.
И вроде бы в итоге — приемлемый результат, только не нужно забывать, что практически ни одна из команд, кроме России, не выставила сильнейшие составы.
Андрей Шитихин
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|01:17.53,3
|2
|Норвегия
|+40,6
|3
|Германия
|+01.01,4
|4
|Россия
|+01.24,8
|5
|Швеция
|+01.34,1
|6
|Чехия
|+01.49,8
|7
|Австрия
|+02.01,1
|8
|Беларусь
|+02.29,6
|9
|Италия
|+02.52,8
|10
|Украина
|+03.30,8